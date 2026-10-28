Cooler Master presenta il case QUBE 540 in acciaio inox dallo stile moderno

Cooler Master annuncia il nuovo QUBE 540 SPECIAL Stainless Steel, un case per PC che punta a portare materiali premium e forme architettoniche contemporanee negli spazi dedicati al gaming, allo studio e al lavoro. Questo chassis si distingue per l'uso di pannelli realizzati in acciaio inox SUS304, lavorati con processi precisi che garantiscono resistenza alla corrosione e finiture di alta qualità.

Il QUBE 540 si ispira all'arredamento moderno, con proporzioni studiate per integrarsi in qualsiasi ambiente domestico mantenendo una presenza visiva unica. Può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale, mentre la maniglia rimovibile e il pannello I/O modulare facilitano l'accessibilità anche cambiando disposizione. La filosofia progettuale è riassunta nel concetto di "più di un semplice case": un prodotto che si fonde con l'arredo invece di dover essere nascosto.

La superficie esterna, lucidata a specchio 8K, riflette luci e colori dell'ambiente dando ad ogni build un'identità unica, mentre l'interno con finitura opaca tende a nascondere piccoli graffi e segni d'uso. Lo chassis può essere lasciato minimale oppure valorizzato con hardware RGB per effetti spettacolari sui riflessi.

La produzione di ciascun pannello avviene attraverso un processo a 12 fasi, curando ogni dettaglio per garantire una struttura senza giunture inutili e una superficie priva di imperfezioni. Il risultato è una combinazione tra la solidità dell'acciaio inox e la massima flessibilità d'installazione della piattaforma QUBE 540.

Il layout interno si adatta alle esigenze degli utenti: il case supporta schede madri ATX, micro-ATX e mini-ITX, schede video fino a 415 mm (senza ventole anteriori) e dissipatori CPU alti fino a 172 mm. Radiatori da 360 mm possono essere montati su fronte, top e fondo, mentre sul retro trova spazio un radiatore da 120 mm. Il pannello I/O può essere spostato a seconda della disposizione preferita.

Tra le caratteristiche principali spiccano: materiali di prima scelta, ampia compatibilità hardware e alimentatori ATX o SFX, raffreddamento configurabile, ampio spazio per la gestione dei cavi (30 mm dietro il vassoio), filtri antipolvere removibili e connettività USB aggiornata con una porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C fino a 20 Gbps, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e jack combinato audio da 3,5 mm.

L'esclusività della versione speciale continua anche nella dotazione: la confezione include una box dedicata, maniglia rimovibile, accessori per l'assemblaggio, coperture I/O, fascette, un panno in microfibra e una soluzione detergente specifica per l'acciaio.

Il Cooler Master QUBE 540 SPECIAL Stainless Steel sarà disponibile in Europa a partire dall'11 novembre 2026 a un prezzo consigliato di 125 euro. La distribuzione potrà variare a seconda del paese, con possibilità di verificare la disponibilità presso i rivenditori autorizzati. Al momento il prodotto è già acquistabile in Nord America tramite il sito ufficiale dell'azienda.

Cooler Master, fondata nel 1992, si conferma un punto di riferimento nel mercato dei componenti per PC ad alte prestazioni, investendo in tecnologie evolute per garantire ai propri utenti qualità, efficienza e un design pensato per integrarsi perfettamente in ogni ambiente moderno.