Amazon Music integra i concerti Bandsintown: streaming e musica live insieme

Amazon Music e Bandsintown: ora le date dei concerti appaiono sui profili degli artisti, collegando streaming, scoperta live e vendita biglietti.

Amazon Music annuncia una collaborazione globale con Bandsintown per portare l'esperienza della musica dal vivo direttamente nei profili degli artisti. Gli utenti potranno scoprire le date dei tour e acquistare biglietti in modo facile e immediato, creando un percorso senza soluzione di continuità tra l'ascolto online e la partecipazione agli eventi sul palco.

La nuova funzione prevede che gli spettacoli futuri pubblicati dagli artisti su Bandsintown compaiano automaticamente sui loro profili Amazon Music. In questo modo, la visibilità dei concerti cresce e si semplifica il processo per i fan desiderosi di vivere le emozioni della musica live. Chi gestisce venue, festival e promozioni tramite Bandsintown Pro potrà inoltre beneficiare di maggiore esposizione sul servizio musicale. Il rollout globale della funzionalità è già iniziato e sarà completato in primavera su dispositivi iOS, Android e per tutti i livelli di abbonamento, in ogni territorio.

Con oltre 100 milioni di utenti registrati, Bandsintown si conferma leader mondiale nella connessione tra amanti della musica e oltre 700.000 artisti attivi, pubblicando più di due milioni di eventi ogni anno.

Gli artisti vincono quando i fan possono trovare i loro concerti con la stessa facilità con cui trovano la loro musica, dichiara Fabrice Sergent, Co-Founder & Managing Partner di Bandsintown. I live sono fondamentali per la carriera degli artisti grazie all'esperienza straordinaria che offrono ai fan, e noi rendiamo la loro promozione semplice. Essere presenti su Bandsintown significa raggiungere immediatamente il proprio pubblico ovunque, e ora, grazie all'integrazione con Amazon Music, gli artisti potranno arrivare a un numero ancora maggiore di fan nel mondo.

Anche per Amazon Music questa novità rappresenta un passo strategico. La musica dal vivo è uno dei modi più potenti con cui i fan si connettono agli artisti che amano - qualcosa che abbiamo visto in prima persona attraverso le performance in livestream che abbiamo portato al pubblico globale. Per questo siamo entusiasti di collaborare con Bandsintown: ora i fan possono scoprire i prossimi concerti degli artisti che amano direttamente su Amazon Music, insieme allo streaming della loro musica, ai livestream esclusivi, allo shopping del merch e molto altro, tutto in un unico posto, afferma Karolina Joynathsing, Director of Business Development di Amazon Music.

L'iniziativa si aggiunge alla sinergia già consolidata tra le due aziende per la promozione del merchandising ufficiale degli artisti sulle rispettive piattaforme. Ora, grazie alla nuova sincronizzazione automatica delle date dei tour, Amazon Music rafforza il suo ruolo di forza trainante nella scoperta della musica live a livello internazionale.

Gli artisti dovranno collegare una sola volta il proprio profilo Amazon Music tramite Bandsintown for Artists: ogni modifica o nuovo evento verrà poi sincronizzato in automatico. L'integrazione, che si estende anche a venue e promoter, rende ancora più semplice promuovere grandi e piccoli concerti ai vasti pubblici digitale delle maggiori piattaforme musicali.