AMG Performance Day 2026: Misano accoglie il futuro elettrico Mercedes-AMG

Misano World Circuit ha ospitato l'AMG Performance Day con oltre 200 partecipanti e l'anteprima italiana delle nuove Mercedes-AMG GT Coupé 4 e CLA 45 4MATIC+.

Il Misano World Circuit ha fatto da scenario all’AMG Performance Day 2026, l’appuntamento dedicato a clienti e appassionati del mondo Mercedes-AMG che quest’anno ha riunito oltre 200 partecipanti. Una giornata pensata per vivere da vicino la cultura della performance di Affalterbach, attraverso attività in pista, approfondimenti tecnici e momenti di condivisione con la community del Marchio.

Il circuito romagnolo è stato il cuore dell’evento, con i partecipanti impegnati in diverse sessioni al volante, affiancati dai piloti professionisti dell’AMG Experience. Accanto alle proprie vetture, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di provare anche alcune delle più recenti novità Mercedes-AMG, trasformando la giornata in un’esperienza diretta del modo in cui il Marchio interpreta prestazioni e piacere di guida.

La pista ha permesso inoltre di mettere in evidenza il legame storico tra Mercedes-AMG e il motorsport. Le competenze sviluppate nelle competizioni rappresentano infatti una parte importante del patrimonio tecnico di Affalterbach e continuano a trovare applicazione sulle vetture di serie, influenzandone prestazioni, tecnologia e comportamento dinamico.

Il momento centrale dell’AMG Performance Day 2026 è stato però rappresentato dall’anteprima italiana della nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 e della nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+. Due modelli che segnano un passaggio importante nella strategia del Marchio, portando nella nuova dimensione elettrica la filosofia sportiva che da sempre caratterizza AMG.

Le due vetture sono infatti le prime Mercedes-AMG a utilizzare su strada la tecnologia dei motori elettrici a flusso assiale, una soluzione sviluppata per ottenere un’elevata densità di potenza e di coppia mantenendo contenuti peso e dimensioni.

Il principio si differenzia da quello dei più diffusi motori elettrici a flusso radiale e punta a concentrare una quantità elevata di prestazioni in un sistema particolarmente compatto. Una caratteristica che assume un significato importante su vetture ad alte prestazioni, dove la riduzione delle masse e degli ingombri può contribuire alla risposta dinamica dell’auto.

Non si tratta però soltanto di raggiungere valori elevati di potenza. Un altro elemento fondamentale è la gestione termica a liquido, progettata per consentire un’erogazione più costante e ripetibile delle prestazioni. Un aspetto particolarmente rilevante nell’utilizzo sportivo, dove la capacità di mantenere a lungo le caratteristiche di funzionamento rappresenta una componente essenziale dell’esperienza di guida.

Con la nuova GT Coupé 4 e la CLA 45 4MATIC+, Mercedes-AMG porta quindi la propria tradizione prestazionale verso una nuova fase, cercando di trasferire nell’elettrificazione gli stessi principi di sportività, tecnologia e coinvolgimento che hanno costruito negli anni l’identità del Marchio.

L’AMG Performance Day di Misano ha così rappresentato non soltanto un momento di incontro per la community, ma anche una vetrina concreta sull’evoluzione tecnica di Mercedes-AMG. Da una parte il rapporto diretto con la pista e con il motorsport, dall’altra l’arrivo di tecnologie inedite destinate a definire la prossima generazione delle sportive di Affalterbach.