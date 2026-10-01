BMW inaugura il nuovo impianto di batterie in Baviera: rivoluzione per la Neue Klasse

BMW ha ufficialmente inaugurato il nuovo stabilimento di produzione di batterie ad alta tensione a Irlbach-Straßkirchen, in Baviera, segnando un passo decisivo nello sviluppo della mobilità elettrica in Germania. In soli due anni e mezzo dalla posa della prima pietra, la fabbrica è già operativa con turni multipli per rispondere all'elevata richiesta delle nuove vetture Neue Klasse. Il sito servirà da piattaforma centrale per fornire batterie di sesta generazione agli impianti BMW tedeschi, in particolare alla fabbrica di Monaco dove verranno montate nelle nuove BMW i3. Raymond Wittmann, membro del Board di BMW AG responsabile della produzione, ha sottolineato: "Il nuovo impianto svolge un ruolo chiave nella nostra rete produttiva: come piattaforma centrale, fornirà ai nostri stabilimenti automobilistici in Germania batterie ad alta tensione di sesta generazione. In questo modo, il nostro impianto high-tech a Irlbach-Straßkirchen dà un contributo vitale all'espansione della Neue Klasse".



Questa apertura rappresenta anche un segnale forte per l'industria tedesca. BMW ha investito circa un miliardo di euro, dimostrando convinzione nelle solide fondamenta industriali e tecnologiche del paese. "Con il nostro Plant Irlbach-Straßkirchen, stiamo inviando un segnale potente: per la nostra competitività tecnologica, per l'elettromobilità e per la Germania come sede industriale", aggiunge Wittmann. "Siamo convinti che una produzione industriale di successo in questo Paese resterà possibile anche in futuro. Il fattore decisivo è un quadro affidabile e competitivo".



L'avvio produttivo è stato possibile in tempi record grazie alla collaborazione tra azienda, autorità, partner locali e popolazione. Una consultazione popolare, con oltre il 75% dei votanti favorevoli e una partecipazione altissima, ha sancito la volontà del territorio di abbracciare l'innovazione, creando nuove opportunità lavorative e industriali.



La presenza di BMW nella Bassa Baviera si rafforza ulteriormente. Circa il 40% di tutte le automobili BMW mai prodotte proviene dagli stabilimenti di Dingolfing e Ratisbona; ora il nuovo impianto di Irlbach-Straßkirchen consolida il territorio come snodo strategico per l'elettromobilità, coinvolgendo circa un quinto della forza lavoro globale del Gruppo. Una volta a regime, saranno circa 1.600 i dipendenti al lavoro nel sito, con centinaia di batterie prodotte ogni giorno su due linee dedicate.



La produzione è frutto di una combinazione tra alta tecnologia e intelligenza artificiale. I processi sono stati interamente digitalizzati e ottimizzati sia per qualità sia per efficienza. Le batterie Gen6 utilizzano celle cilindriche integrate seguendo il principio cell-to-pack, mentre il pacco batteria stesso fa parte della struttura portante della vettura. Ogni fase produttiva viene monitorata da sensori, IA proprietarie e 500 robot su una superficie di 50.000 metri quadri, con l'obiettivo di produrre batterie senza difetti in tempo reale. Già prima della messa in funzione sono state usate soluzioni di digital twin e realtà virtuale per la formazione e la pianificazione. Rudolf Hummelsberger, responsabile della produzione batterie ad alta tensione di Dingolfing e Irlbach-Straßkirchen, spiega: "Plant Irlbach-Straßkirchen dimostra quanto rapidamente possiamo portare a scala industriale un nuovo concetto di batteria. Il fattore chiave è l'interazione tra un team qualificato e motivato e la continua condivisione di esperienze all'interno della rete produttiva".



L'intero processo produttivo della batteria Gen6 prevede oltre 3.500 punti di raccolta dati per ogni accumulatore, monitorati in tempo reale. Le celle sono selezionate dai migliori produttori mondiali e sottoposte a controlli rigorosi. Il processo include fasi di clustering delle celle, connessioni a sistemi di raffreddamento, saldature laser precise e un'avanzata schiumatura protettiva, che garantiscono stabilità e sicurezza. Ogni batteria viene infine sigillata, completata dal modulo di controllo centrale e sottoposta a un controllo finale al 100%.



Coerenza territoriale e sostenibilità ambientale sono alla base della strategia produttiva. BMW adotta il principio local for local: i nuovi impianti per batterie sono dislocati accanto agli stabilimenti di assemblaggio vetture in Germania, Ungheria, Cina, USA e Messico, valorizzando le filiere locali e riducendo le distanze logistiche. A Irlbach-Straßkirchen, due terzi delle imprese di costruzione e un terzo delle aziende di impiantistica provengono dalla Baviera. Nessun combustibile fossile viene usato nelle operazioni standard; una parte dell'energia viene autoprodotta tramite impianti fotovoltaici, mentre il resto proviene da fonti rinnovabili. Inoltre, l'assemblaggio delle batterie elimina il consumo di acqua e una quota del cobalto, litio e nichel usato nelle celle proviene da materiale secondario, riducendo le emissioni di CO2e per wattora del 33% rispetto alla generazione precedente.



L'inizio della produzione di serie permetterà alla fabbrica di fornire a Monaco le nuove batterie da 108,7 kWh che equipaggiano la BMW i3 50 xDrive, garantendo fino a 906 km di autonomia WLTP e consentendo ricariche rapidissime: una sessione di 10 minuti su colonnina ad alta potenza aggiunge fino a 423 km di autonomia grazie a una tensione di 800 volt e a una potenza di ricarica DC fino a 400 kW. Il nuovo modello offre anche funzioni di ricarica bidirezionale.



Questa infrastruttura si integra in una rete bavarese d'eccellenza, che copre tutte le fasi della produzione della batteria: dai centri di ricerca e sviluppo ai laboratori pilota, fino agli impianti di produzione in serie e ai nuovi centri per il riciclo diretto delle celle, dove i materiali vengono recuperati e reinseriti direttamente nel ciclo produttivo, senza la necessità di processi chimici o termici ad alto consumo energetico. Nelle parole di BMW, tutto questo testimonia la capacità della Germania, quando tutti gli attori operano verso un unico obiettivo, di raggiungere risultati industriali all'avanguardia e sostenibili.