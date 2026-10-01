Gessica Notaro nuova ambassador di DR Automobiles Groupe

Gessica Notaro è la nuova ambassador di DR Automobiles Groupe per il 2026/2027, protagonista di una campagna che racconta libertà, passione e tenacia.

Gessica Notaro è la nuova ambassador 2026/2027 di DR Automobiles Groupe, protagonista di una campagna che coinvolge i quattro brand DR, Sportequipe, ICH-X e Tiger. Un progetto della durata di dodici mesi che punta a costruire un racconto comune attraverso tre valori: libertà, passione e tenacia.

Artista, cantante, performer, amazzone e imprenditrice, Gessica Notaro porta nella collaborazione con il gruppo automobilistico un percorso personale e professionale caratterizzato dalla capacità di reinventarsi e affrontare esperienze differenti con determinazione. La sua figura diventa così il filo conduttore di una campagna nella quale le automobili vengono associate a diverse dimensioni della sua personalità.

Il tema della libertà trova la propria espressione in ICH-X, il marchio off-road di DR Automobiles Groupe. Il legame di Gessica Notaro con i cavalli e con la natura viene raccontato attraverso la quotidianità tra la scuderia, gli spostamenti e i percorsi fuori città, dove le vetture ICH-X diventano protagoniste di un racconto legato all'esplorazione e agli spazi aperti.

Con Sportequipe entra invece in scena la passione per il palcoscenico. Lo studio e la disciplina che precedono ogni esibizione diventano parte della narrazione, così come il viaggio verso lo spettacolo e il ritorno a casa, momenti che rappresentano per Gessica uno spazio di concentrazione prima dell'esibizione e di recupero delle emozioni dopo il sipario.

Tiger interpreta la dimensione più grintosa e resiliente della campagna. Al centro c'è il tema della tenacia, intesa come capacità di riprendere in mano la propria vita e trasformare un'esperienza dolorosa in consapevolezza e impegno. Il racconto guarda quindi soprattutto alla capacità di reagire e di trasformare il proprio percorso in un motore di cambiamento.

Infine, con DR, i diversi elementi della campagna trovano una sintesi nel viaggio di chi affronta ogni svolta con coraggio e continua a scegliere la propria strada.

Il progetto prende forma attraverso uno spot televisivo di 30 secondi, nel quale DR, Sportequipe, ICH-X e Tiger convivono all'interno di un unico racconto. La campagna prosegue poi sui social con contenuti realizzati insieme a Gessica Notaro, tra contenuti dedicati ai brand e video dal taglio editoriale nei quali l'ambassador si racconta a bordo delle vetture.

L'obiettivo dichiarato da DR Automobiles Groupe è andare oltre la semplice comunicazione dei modelli e delle loro caratteristiche, utilizzando la personalità di Gessica Notaro come punto di connessione con il pubblico e l'automobile come espressione di indipendenza e identità.

La collaborazione affronta inoltre il tema della violenza contro le donne. Come sottolineato da Massimo Di Tore, Direttore Comunicazione & Marketing del gruppo, la partnership vuole dare spazio a un messaggio di rispetto, libertà e autodeterminazione, affiancando al racconto dei modelli anche un percorso di sensibilizzazione.

Per DR Automobiles Groupe, dunque, la comunicazione diventa anche uno strumento per raccontare una visione e, quando possibile, assumere una responsabilità nei confronti della comunità.