Anaconda Corp: la nuova squadra di Screamer dove il potere non ha limiti

Milestone continua a svelare le squadre protagoniste di Screamer e questa volta tocca a un team che incarna l’ambizione pura e la brama di dominio: Anaconda Corp. Il nuovo trio porta in pista la filosofia spietata del potere e dell’opportunismo, mettendo in primo piano la natura crudele degli affari e la lotta interna per la supremazia.

“Violenza, egoismo e ambizione sfrenata sono le caratteristiche principali della Anaconda Corp, la quarta squadra di Screamers presentata oggi da Milestone”, si legge nella presentazione ufficiale. Questa holding immaginaria rappresenta il volto più oscuro del successo e mantiene forti legami con la politica e la finanza, elementi che hanno permesso alla sua fondatrice, Abigail Mertens, di imporsi come una delle figure più influenti della società.

A guidare la squadra in gara è Gabriel Mertens, figlio di Abigail, un pilota motivato dal desiderio di dimostrare il proprio valore e affrancarsi dall’ombra ingombrante della madre. Il giovane leader dell’Anaconda Corp è accompagnato da due personaggi dal carattere opposto ma ugualmente pericolosi: Hope Kaminsky e Dirk van Wyk. Hope è una stratega fredda, calcolatrice, guidata solo dai propri obiettivi personali, mentre Dirk è descritto come un violento imprevedibile, amante della crudeltà e del caos.

Screamer, il titolo in arrivo da Milestone, è previsto per il 2026 e sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Con l’introduzione dell’Anaconda Corp, il panorama delle squadre si arricchisce di una nuova e inquietante visione del potere, raccontata attraverso tre personaggi che trasformano la corsa in una metafora spietata del successo moderno.

L’annuncio segna un ulteriore passo nell’espansione dell’universo di Screamer, un progetto che unisce azione, tensione e introspezione psicologica. Con Anaconda Corp, Milestone promette di spingere ancora più avanti il confine tra competizione e sopravvivenza, introducendo una squadra che non conosce pietà e che, come recita il loro motto implicito, considera la sete di potere un motore irresistibile.