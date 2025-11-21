Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Anaconda Corp: la nuova squadra di Screamer dove il potere non ha limiti

Published

Milestone continua a svelare le squadre protagoniste di Screamer e questa volta tocca a un team che incarna l’ambizione pura e la brama di dominio: Anaconda Corp. Il nuovo trio porta in pista la filosofia spietata del potere e dell’opportunismo, mettendo in primo piano la natura crudele degli affari e la lotta interna per la supremazia.

“Violenza, egoismo e ambizione sfrenata sono le caratteristiche principali della Anaconda Corp, la quarta squadra di Screamers presentata oggi da Milestone”, si legge nella presentazione ufficiale. Questa holding immaginaria rappresenta il volto più oscuro del successo e mantiene forti legami con la politica e la finanza, elementi che hanno permesso alla sua fondatrice, Abigail Mertens, di imporsi come una delle figure più influenti della società.

A guidare la squadra in gara è Gabriel Mertens, figlio di Abigail, un pilota motivato dal desiderio di dimostrare il proprio valore e affrancarsi dall’ombra ingombrante della madre. Il giovane leader dell’Anaconda Corp è accompagnato da due personaggi dal carattere opposto ma ugualmente pericolosi: Hope Kaminsky e Dirk van Wyk. Hope è una stratega fredda, calcolatrice, guidata solo dai propri obiettivi personali, mentre Dirk è descritto come un violento imprevedibile, amante della crudeltà e del caos.

Screamer, il titolo in arrivo da Milestone, è previsto per il 2026 e sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Con l’introduzione dell’Anaconda Corp, il panorama delle squadre si arricchisce di una nuova e inquietante visione del potere, raccontata attraverso tre personaggi che trasformano la corsa in una metafora spietata del successo moderno.

L’annuncio segna un ulteriore passo nell’espansione dell’universo di Screamer, un progetto che unisce azione, tensione e introspezione psicologica. Con Anaconda Corp, Milestone promette di spingere ancora più avanti il confine tra competizione e sopravvivenza, introducendo una squadra che non conosce pietà e che, come recita il loro motto implicito, considera la sete di potere un motore irresistibile.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Motori

Omoda 4 Ultra svelata all’evento OMODA DREAM DAY

Spettacolo

VINS: fuori ora “MILANO TT OK”

Motori

Leapmotor A10: il nuovo SUV compatto premium debutta al Salone di Guangzhou

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Tecnologia

Nilox presenta Carrycam: la mini action cam più piccola di una chiave

Giochi

Echo Generation 2: Cococucumber porta Jack in una nuova avventura sci-fi a turni nel 2026

Spettacolo

ANDREA HEROS: fuori ora ovunque il suo primo singolo “BISTURI”

Motori

La nuova CUPRA Leon VZ arriva su strada: è la Leon a trazione anteriore più potente di sempre

Motori

Peugeot 309 GTI 16: l’auto da famiglia che vince le corse

Spettacolo

CUTA: torna oggi con il nuovo singolo “METTICI LA FACCIA”

Giochi

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, disponibili nuovi personaggi, upgrade e la Legendary Edition

Spettacolo

Aerosmith e Yungblud: due generazioni unite nel nuovo EP “One More Time”

Spettacolo

ROSE VILLAIN: torna oggi con “radio vega (after dark)”

Motori

ACI e Free Event ricevono il “Best Engagement Challenge” per il Gran Premio d’Italia di F1

Spettacolo

Tate McRae: la nuova rivoluzione pop arriva con “So Close To What??? (deluxe)”

Motori

Hyundai CRATER Concept: un nuovo simbolo di libertà e avventura debutta a Los Angeles

Motori

Tra skyline e sabbia: la Cayenne Electric fa il suo debutto dal vivo a Dubai

Motori

Suzuki Green Friday 2025: lo 0,5% del fatturato per una Torino più verde e sostenibile

Sport

Topps accende Milan Games Week & Cartoomics 2025 con il collezionismo sportivo

Giochi

EA SPORTS F1: il futuro del franchise tra l’espansione 2026 e un nuovo gioco rivoluzionario nel 2027

Spettacolo

ATARDE porta le sue canzoni “a riva”: il “Risacca Tour” parte da Roma

Spettacolo

Tyler, The Creator è Artista dell’Anno di Apple Music per il 2025
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Echo Generation 2: Cococucumber porta Jack in una nuova avventura sci-fi a turni nel 2026

Cococucumber ha ufficialmente annunciato Echo Generation 2, nuovo episodio della sua apprezzata serie GDR a turni, previsto per il 2026 su Xbox Series X|S,...

6 ore ago

Giochi

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, disponibili nuovi personaggi, upgrade e la Legendary Edition

L’universo di ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 continua a crescere con l’arrivo del nuovo Character Pack 7 – “Egghead, l’Isola del Futuro” e con...

7 ore ago

Giochi

EA SPORTS F1: il futuro del franchise tra l’espansione 2026 e un nuovo gioco rivoluzionario nel 2027

Electronic Arts Inc. ha annunciato ufficialmente una roadmap ambiziosa per il futuro del franchise EA SPORTS F1, confermando sviluppi significativi che plasmeranno l’esperienza videoludica...

10 ore ago

Giochi

Megaevoluzione – Ascesa Eroica: annunciata la nuova espansione del GCC Pokémon

The Pokémon Company International ha svelato l’arrivo di una nuova espansione per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: Megaevoluzione – Ascesa Eroica. L’espansione, ispirata...

11 ore ago