Cesare Cremonini torna con Paparazzi, il singolo che anticipa l'album Amateur

Cesare Cremonini inaugura una nuova fase della sua carriera con Paparazzi, il travolgente singolo che anticipa il decimo album di inediti Amateur, atteso per il 23 ottobre. Paparazzi si distingue per il suo sound ruvido e internazionale, più vicino alle band alternative inglesi che alle sonorità italiane attuali. Prodotto da Cremonini insieme ad Alessandro Magnanini e Alessandro De Crescenzo, il brano vanta la partecipazione di musicisti di rilievo mondiale: Malcolm Catto alla batteria, Donny McCaslin ai sassofoni e Paul Stacey alle chitarre, con una formazione che ridefinisce il suono dell'artista bolognese.



Il singolo si caratterizza per un groove incisivo, chitarre sinuose e una voce immediata e graffiante. L'intenzione è chiara: tornare alle origini con la libertà di seguire il puro istinto, mettendo al centro la musica suonata e il rock'n'roll come attitudine, più che come semplice riferimento stilistico. Ho scelto Paparazzi come primo singolo perché ha quel suono ruvido e adrenalinico degli esordi, sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra. È il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio e mi sono detto: posso provare a farlo io. Ho cercato di crescere insieme alla mia musica e alla fine ho scoperto che il punto d'arrivo era godere della libertà di farla. Suonare dimenticandosi di sé, tornare esordienti, togliere la maschera dell'artista e della carriera così da potersi sorprendere. Questo vorrei comunicare con il titolo Amateur: un gesto artistico, oltre che un album di canzoni.



Il testo, scritto in collaborazione con Davide Petrella, unisce ironia e provocazione per raccontare le contraddizioni del presente, dove realtà e rappresentazione si confondono. Il concetto si sintetizza nella frase: la verità è una bugia più grossa.



Elemento visivo ricorrente nel progetto è SIG, il personaggio dal teschio dorato che accompagna Cremonini in Amateur: una figura simbolica che richiama il celebre teschio di Damien Hirst e incarna la volontà di tornare all'essenzialità della musica di una band.



Il videoclip di Paparazzi, diretto da Pepsy Romanoff e disponibile su tutte le piattaforme digitali, offre una performance elettrizzante in cui Cremonini e la sua band sono protagonisti assoluti, tra luci, atmosfere cariche di energia e una forte attitudine rock'n'roll.



Contestualmente, Cremonini annuncia nuove date per l'Amatour: si aggiungono tappe ad Ancona, Bologna e Milano, tra cui la data zero a Ancona il 24 novembre e ulteriori appuntamenti tra novembre e dicembre. I biglietti sono già disponibili in prevendita riservata e saranno acquistabili per tutti a partire dal 18 settembre.



L'Amatour si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione, confermando Cremonini tra i protagonisti della scena musicale italiana.