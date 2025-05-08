Connect with us

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Published

AnotheReality presenta “2121 Arcade: VR Bullet Hell” e porta il genere sparatutto dentro uno spazio fisico reale dove il corpo guida l’azione. Il giocatore veste i panni di un capitano ai comandi di una delle astronavi più veloci della Terra. L’obiettivo è resistere a ondate sempre più fitte. Indagare le origini di un’invasione aliena. Leggere la scena con lucidità. Una mano dirige la navicella e i sistemi d’attacco. L’altra alza scudi e dispiega droni.

Ogni gesto produce un effetto immediato. L’area di gioco coincide con l’area del movimento. La curva di apprendimento è breve. L’ingresso nel ritmo è rapido. La struttura propone cinque missioni con identità chiara. Dalle prove di sopravvivenza con pressione crescente all’attivazione di portali che sbloccano percorsi inediti fino a sfide a tempo che cambiano la strategia a ogni run. Il design alterna azione e decisione. Chiede reattività e controllo del respiro.

Premia chi sa adattarsi. Un sistema di classifiche globali alimenta la rigiocabilità e crea un confronto costante con una community internazionale. La visione creativa punta a ridefinire l’idea stessa di videogioco. L’utente non osserva. Vive la scena in prima persona. Ogni dettaglio nasce per generare presenza e per rendere memorabile ogni sessione come spiega Fabio Mosca Co-founder e CTO di AnotheReality con una dichiarazione che richiama il superamento dei confini dell’intrattenimento tradizionale. L’anteprima gratuita è disponibile su Meta Horizon Store. Chi desidera contenuti extra può scegliere il Founder Pack sviluppato da AnotheReality.

2121 Arcade: VR Bullet Hell” non reinventa solo il genere. Cambia il modo di stare in partita. Meno pulsanti. Più istinto. Più presenza. Un approccio che può avvicinare nuovi giocatori e tenere agganciati i veterani del bullet hell. Se la VR deve convincere sul lungo periodo, passi così possono fare la differenza.

