Stellantis e Wayve presentano la guida a mani libere AI al Wave by Vento 2026

Stellantis e Wayve mostrano la guida automatizzata a mani libere con intelligenza artificiale su Fiat 500e e Maserati Grecale durante il Wave by Vento a Torino.

Stellantis e Wayve si preparano a rivoluzionare la mobilità intelligente presentando al Wave by Vento 2026 la loro tecnologia di guida automatizzata supervisionata, porta a porta e completamente a mani libere basata sull'intelligenza artificiale. L'evento, che si terrà a Torino dal 7 al 9 ottobre, sarà l'occasione per mostrare come l'AI possa rendere i viaggi più sicuri, intuitivi e accessibili. Protagonisti speciali: i prototipi su base Fiat 500e e Maserati Grecale con integrata la piattaforma STLA AutoDrive sviluppata da Wayve, disponibili per test drive riservati ai visitatori.

Uno dei momenti più attesi sarà il dibattito intitolato Technology Made for Humans, fissato per il 9 ottobre. Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, e Alex Kendall, cofondatore e CEO di Wayve, discuteranno il futuro della mobilità basata su intelligenza artificiale e il ruolo delle partnership strategiche nell'accelerare soluzioni scalabili. A moderare sarà Adam Jonas, Global Embodied AI and Robotics Strategist presso Morgan Stanley.

I visitatori potranno sperimentare l'esperienza di guida automatizzata supervisionata, a mani libere, sviluppata per essere adattabile a diverse piattaforme e modelli senza la necessità di riprogettare il sistema. Questa tecnologia, integrata con la piattaforma STLA AutoDrive di Stellantis, dimostra la flessibilità del Wayve AI Driver: dallo showcase della Jeep Grand Cherokee visto all'Investor Day di maggio, ora applicato anche su Fiat 500e e Maserati Grecale. La strategia di Stellantis punta a un sistema scalabile, capace di estendersi a più marchi, architetture e profili di clienti, semplificando e rendendo più naturale l'esperienza di guida.

La presenza di Stellantis a Wave by Vento riflette l'impegno dell'Azienda a favore di una tecnologia in grado di generare benefici concreti per i clienti. L'obiettivo è chiaro: ridurre lo sforzo cognitivo richiesto alla guida e restituire un'esperienza più naturale, fluida e confortevole. Grazie alla combinazione dell'intelligenza artificiale end-to-end di Wayve con le competenze ingegneristiche di Stellantis nel settore automobilistico e le sue piattaforme scalabili, la collaborazione mira ad accelerare lo sviluppo dei sistemi avanzati di assistenza alla guida, ponendo al centro la sicurezza, la fiducia e l'esperienza del cliente.

La collaborazione tra Stellantis e Wayve, annunciata nel maggio 2026, si focalizza inizialmente su una guida automatizzata supervisionata di livello 2++, in grado di funzionare sia su tratte autostradali sia in contesti urbani. Il primo lancio ufficiale di prodotto è previsto nel 2028 per il Nord America.

I prototipi messi a disposizione all'evento rappresentano un esempio concreto della strategia tecnologica di Stellantis: sviluppare soluzioni smart su una base comune, adattandole per conservare il carattere specifico di ogni brand. Una tecnologia pensata quindi non solo per semplificare, ma per potenziare l'identità dei marchi e valorizzare l'esperienza del cliente, rendendo la mobilità più intuitiva e piacevole.



