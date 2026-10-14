Anthony Mackie e Jamie Dornan protagonisti del nuovo heist drama 12 12 12 su Apple TV

Su Apple TV arriva 12 12 12, serie heist drama con Anthony Mackie e Jamie Dornan, intrecciata tra piani criminali e inseguimenti sulle strade d'Europa.

Arriva il 13 novembre su Apple TV la nuova serie originale 12 12 12, un heist drama che promette colpi di scena e tensione grazie ai protagonisti d'eccezione Anthony Mackie, candidato agli Emmy, e Jamie Dornan, noto per le sue candidature a Golden Globe e Critics Choice Awards.

Mackie e Dornan ricoprono non solo il ruolo di protagonisti ma anche quello di produttori esecutivi della serie, che si compone di otto episodi: i primi due saranno disponibili dal debutto, mentre i successivi arriveranno a cadenza settimanale ogni venerdì fino al 25 dicembre.

Ogni episodio di 12 12 12 si sviluppa su tre linee temporali che scandiscono le diverse fasi della rapina al centro della storia: 12 mesi di pianificazione, 12 ore dedicate al colpo stesso e i 12 giorni che seguono l'assalto.

La trama segue la sfida avvincente tra un agente dell'FBI caduto in disgrazia, interpretato da Mackie, e un abile criminale americano, interpretato da Dornan. I due si affrontano in un intricato gioco del gatto e del topo che attraversa l'Europa, con al centro uno spettacolare assalto al caveau di una banca nei sotterranei di Zurigo.

Al fianco di Mackie e Dornan, un cast corale che comprende Jack Kesy, Agathe Rousselle, Sallie Harmsen, José Garcia e Kali Reis, anche lei candidata agli Emmy.

Gli ideatori e produttori della serie sono Dudi Appleton e Jim Keeble. La regia di diversi episodi, incluso il primo, è affidata a Kari Skogland, candidata agli Emmy e vincitrice di un BAFTA, che figura anche tra i produttori esecutivi. Paramount Television Studios e Anonymous Content partecipano alla produzione.

Dopo il successo di titoli come Ted Lasso, The Studio, Scissione e CODA, Apple TV continua a puntare sulla qualità e l'originalità delle sue produzioni, confermandosi tra i servizi di streaming più premiati al livello mondiale. La piattaforma, lanciata nel novembre 2019, è oggi accessibile in oltre 100 paesi e fruibile su una vasta gamma di dispositivi, offrendo una settimana gratuita agli abbonati che attivano il servizio per la prima volta.

Appuntamento quindi al 13 novembre per l'inizio di questa nuova avventura tra crimine, indagini e suspense, con Mackie e Dornan pronti a sorprendere pubblico e critica.