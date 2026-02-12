Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Dritto e Rovescio”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio. La puntata vedrà come protagonista il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che sarà intervistato dallo stesso Del Debbio sui principali temi di attualità politica e internazionale.

Nel corso dell’intervista si discuterà delle ultime decisioni del Governo in materia di diritto d’asilo e sicurezza, con un approfondimento dedicato al nuovo disegno di legge sull’immigrazione introdotto dall’Esecutivo. L’obiettivo sarà analizzare come le nuove norme possano incidere sulla gestione dei flussi migratori e sulle politiche di accoglienza nel Paese, in un momento in cui il tema è al centro del dibattito pubblico.

Il programma proporrà poi un focus sul fenomeno delle baby gang, realtà sempre più diffuse in diverse città italiane, e sull’allarme crescente legato all’uso dei coltelli tra i più giovani. Del Debbio approfondirà con gli ospiti le cause sociali e culturali del fenomeno, nonché le misure che le istituzioni intendono mettere in campo per contrastarlo e garantire maggiore sicurezza ai cittadini, soprattutto nelle aree urbane.

La serata si concluderà con un’analisi sugli ultimi sviluppi del caso di Garlasco, che continua a suscitare grande interesse e a occupare le prime pagine dei giornali.

Accanto a Tajani, al dibattito parteciperanno altri esponenti politici come Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia), Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico) e Luca Toccalini (Lega), garantendo così un confronto articolato e vivace sui temi che più dividono la politica italiana di oggi.

L’appuntamento con “Dritto e Rovescio” promette quindi una serata di confronto intenso e di approfondimento sui nodi centrali dell’attualità nazionale e internazionale, offrendo al pubblico una panoramica delle posizioni in campo e delle sfide che attendono il Governo nei prossimi mesi.