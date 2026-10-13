Apple svela il trailer di Being Heumann: la storia rivoluzionaria di Judy Heumann

Apple Original Films ha presentato il trailer di Being Heumann, il nuovo film scritto, diretto e prodotto dall'acclamata regista premio Oscar Siân Heder. La pellicola, in arrivo su Apple TV il 13 novembre, offre uno sguardo potente sulla storia vera di Judy Heumann, figura centrale dell'attivismo per i diritti delle persone con disabilità negli Stati Uniti.



Il film, interpretato da Ruth Madeley e Mark Ruffalo, narra la straordinaria lotta di Heumann che, nel 1977, guidò oltre cento giovani in un atto di disobbedienza senza precedenti: Non volevano rispondere alle telefonate di Judy Heumann, così lei ha occupato il loro edificio. Quello che era nato come un gesto impulsivo si trasformò nella più lunga occupazione di un edificio federale nella storia americana, con i manifestanti determinati a non lasciare gli uffici governativi finché non ci fosse una risposta alle loro richieste di uguaglianza.



Il trailer arriva poco prima della proiezione al BFI London Film Festival, dopo aver inaugurato il Toronto International Film Festival. Il film è ispirato a fatti reali e si distingue per la sua narrazione rivoluzionaria e profondamente umana, mettendo in luce il coraggio degli outsider che hanno cambiato il corso della storia.



Anche Dylan O'Brien, Madeline Delp, Roberta Colindrez e altri completano un cast ricco, che dà voce agli improvvisati leader del movimento. Il pubblico potrà scoprire una storia di ribellione, dignità e determinazione, che ha segnato la lotta per i diritti civili e l'accessibilità negli Stati Uniti.



La sceneggiatura è firmata da Siân Heder insieme a Rebekah Taussig. Tra i produttori figurano David Permut, John Beach, Kevin Cleary e Kevin Walsh. Tra i produttori esecutivi spicca Kristen Joiner, coautrice del bestseller autobiografico Being Heumann: An Unrepentant Memoir of a Disability Rights Activist.



Su Apple TV, piattaforma ormai affermata per la qualità delle sue produzioni originali, il lungometraggio va ad arricchire un catalogo che ha già ottenuto oltre 900 premi e quasi 4.000 nomination. Being Heumann racconta senza filtri e con un tono irriverente la storia di una donna e di un gruppo di persone che hanno osato sfidare un sistema per raggiungere l'impossibile, cambiando la vita di milioni di uomini e donne con disabilità.