Apre Rétromobile 2026: tutta la creatività di Citroën illustrata attraverso le sue concept car

Citroën apre la 50ª edizione del Salone Rétromobile 2026 con uno stand di 512 m² che racconta oltre un secolo di creatività e innovazione. Dal 28 gennaio al 1° febbraio, al Paris Expo Porte de Versailles, il marchio francese offre ai visitatori un viaggio immersivo tra passato e futuro, mettendo in mostra otto modelli simbolo della sua storia e una nuova concept car pronta a definire la mobilità di domani.

Protagonista assoluta è la ELO, presentata per la prima volta al pubblico francese dopo il debutto del 9 dicembre. Questa concept car rappresenta un vero laboratorio di idee: lunga 4,10 metri, con disposizione interna modulare per sei persone, guida centrale e parabrezza panoramico a 180°, è completamente elettrica e immagina una nuova forma di mobilità sostenibile. Citroën reinterpreta l’anima dei veicoli ricreativi e delle monovolume, trasformandoli in spazi flessibili adatti al lavoro da remoto, al tempo libero e alla quotidianità.

Attorno a ELO, Citroën ha riunito sette concept car che hanno segnato la storia dell’automobilismo. La 2 CV A del 1939, uno dei quattro esemplari superstiti, accoglie i visitatori come testimonianza del genio originario della marca. Seguono la C 10 del 1956, caratterizzata da un’aerodinamica ispirata al mondo aeronautico, e la Karin del 1980, la piramide futuristica firmata Trevor Fiore, anticipatrice della guida centrale e dell’elettronica di bordo. Da qui la storia prosegue con l’Activa 1 del 1988, pioniera dell’head-up display e delle sospensioni intelligenti, la Xanae del 1994, che prefigurava il concetto di monovolume familiare con sedili girevoli, e infine la C‑Cactus del 2007, progettata all’insegna dell’eco-responsabilità, con materiali riciclati e un design essenziale.

Per celebrare mezzo secolo di Rétromobile, non poteva mancare un modello storico di eccezione: la Traction Avant 15‑6 Cabriolet del 1939, unico esemplare rosso a sei cilindri, realizzato in soli tre prototipi al mondo. Questo straordinario veicolo, presentato in collaborazione con il club La Traction Universelle, torna al salone nello stesso spirito della sua prima apparizione alla prima edizione di Rétromobile nel 1976, simbolo di 50 anni di passione e fedeltà.

Nel cuore dello stand, i visitatori possono sperimentare un percorso audio immersivo: attraverso QR Code posizionati accanto ai veicoli, è possibile scoprire la nascita, la storia e le innovazioni di ciascun modello. Questa esperienza interattiva consente di rivivere 107 anni di creatività, offrendo un modo nuovo e coinvolgente per conoscere il patrimonio della Marca.

Citroën riafferma così i valori che l’hanno resa iconica in oltre un secolo di storia. “Citroën è orgogliosa di tornare al Salone Rétromobile in occasione di questa 50ª edizione, per celebrare la storia di innovazione e creatività della Marca attraverso concept car che hanno segnato la loro epoca: dalla concept 2 CV del 1939 alla nostra nuova ELO, presentata qui per la prima volta al pubblico francese. Da quasi 107 anni, Citroën non ha mai smesso di reinventarsi, rimanendo fedele ai suoi fondamenti: rispondere ai bisogni di mobilità individuale, coltivare la vicinanza alle persone e offrire comfort e design che ci rendono unici.”

Rétromobile 2026 si conferma così un appuntamento imprescindibile per gli appassionati d’auto d’epoca, ma anche una vetrina sul futuro della mobilità, dove la tradizione e l’audacia creativa si fondono in perfetta armonia. Citroën, fedele al suo spirito pionieristico, trasforma il suo stand in un viaggio sensoriale tra passato, presente e futuro, testimoniando che la vera innovazione nasce sempre dal coraggio di immaginare ciò che verrà.