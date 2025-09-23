Aprono gli ordini del Nuovo SUV C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico

È ufficialmente iniziata la fase di pre-ordine per il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico, una nota importante nel cammino verso l’elettrificazione della casa automobilistica francese. Questa nuova versione si affianca alla già esistente Hybrid 145 e alla versione completamente elettrica ë-C5 Aircross, ampliando così una gamma destinata a rispondere a tutte le esigenze di mobilità.

Il SUV si distingue per un design audace e innovativo, pensato per garantire stabilità e aerodinamica ottimali. L’interno riflette il concetto di architettura C-Zen Lounge di Citroën, progettato per fornire un ambiente confortevole e rilassante sia per il conducente che per i passeggeri. Tecnologie all’avanguardia arricchiscono ulteriormente l’esperienza di guida, offrendo sicurezza e serenità.

Il Nuovo SUV C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico offre una straordinaria autonomia elettrica di 86 km, estendibile fino a oltre 100 km in contesti urbani. Questo rappresenta un incremento del 33% rispetto alla versione precedente. Il sistema combina un motore turbo da 1.6 litri a 4 cilindri da 150 CV (110 kW) con un motore elettrico da 92 kW (125 CV), alimentato da una batteria da 21 kWh. Il risultato è una potenza combinata di 195 CV (143 kW), perfettamente gestita da un cambio automatico a doppia frizione eDCS a 7 rapporti.

Tre modalità di guida—Hybrid, Electric e Sport—permettono di personalizzare l’esperienza, adattandosi alle diverse esigenze di guida. La modalità Hybrid ottimizza l’uso dei motori per ridurre al minimo il consumo di carburante e le emissioni; la modalità Electric favorisce un funzionamento a emissioni zero fino a 135 km/h, mentre la modalità Sport massimizza le prestazioni.

Citroën si distingue anche per un’offerta commerciale audace: il Nuovo C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico parte da una rata mensile di 249 euro, mentre il prezzo della versione Hybrid 145 inizia da 29.900 euro. Le ricariche della batteria sono rapide ed efficienti, richiedendo solo 5 ore e 15 minuti con una wallbox da 7,4 kW e appena 2 ore e 55 minuti con il caricatore opzionale da 7,4 kW.

L’offerta di finanziamento SimplyDrive prevede un prezzo promozionale di 39.990 euro, con un anticipo di 10.036 euro. Le condizioni dettagliate includono un TAN fisso del 5,49% e un TAEG del 6,83%, con una struttura di pagamento che comprende 36 rate.

Con questa nuova aggiunta, il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross si conferma come uno dei modelli più confortevoli e tecnologicamente avanzati sul mercato, consolidando Citroën come leader di innovazione nel settore automobilistico.