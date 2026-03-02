Connect with us

Arrive integra EasyPark nell’Audi Application Store: la sosta diventa digitale a bordo

La piattaforma globale di mobilità Arrive annuncia l’integrazione di EasyPark nell’Application Store in-car di Audi, segnando un nuovo passo avanti nella diffusione dei servizi di mobilità connessa direttamente a bordo dei veicoli. Il servizio è ora accessibile dal sistema di infotainment delle vetture della casa dei quattro anelli, con l’obiettivo di semplificare in modo concreto l’esperienza di parcheggio urbano.

Grazie alla nuova app in-car EasyPark, i conducenti Audi possono avviare, gestire e concludere automaticamente le sessioni di sosta direttamente dal display dell’infotainment. L’intero processo è completamente digitale e consente di eliminare ticket cartacei e pagamenti manuali, rendendo la gestione del parcheggio più fluida e immediata.

L’iniziativa si inserisce nella visione strategica di Arrive, che punta a integrare in modo sempre più naturale i servizi di mobilità nei tragitti quotidiani. L’obiettivo è chiaro: rendere gli spostamenti urbani meno stressanti e contribuire a città più vivibili, grazie a soluzioni intelligenti integrate direttamente nel veicolo.

L’app EasyPark in-car sarà progressivamente estesa entro la fine di marzo 2026 a tutti i modelli Audi in Europa dotati di Audi Application Store. Arrive collabora già con altri marchi del Volkswagen Group, tra cui Škoda, SEAT e CUPRA, confermando una strategia di integrazione sempre più ampia all’interno dell’ecosistema automotive del gruppo.

“Integrare EasyPark nel sistema di infotainment di Audi segna un momento decisivo nel processo di trasferimento dei servizi di mobilità direttamente a bordo del veicolo”, ha dichiarato Eugene Tsyrklevich, General Manager Automotive & Data di Arrive. “Non si tratta solo di semplificare la sosta, ma di mettere a disposizione degli automobilisti un servizio di cui hanno bisogno nella vita di tutti i giorni in città”.

Dal punto di vista operativo, l’utilizzo è immediato. I conducenti devono semplicemente accedere con il proprio account EasyPark oppure crearne uno nuovo direttamente dal sistema di infotainment. Quando il veicolo si ferma in un’area di sosta supportata e viene inserita la modalità Park, l’app invia automaticamente una notifica sul display per segnalare la disponibilità del pagamento digitale.

Se il sistema rileva più aree di parcheggio, l’automobilista può selezionare quella corretta dall’elenco visualizzato e avviare la sessione con un semplice tocco. Per massimizzare la comodità, la sosta termina automaticamente quando l’auto lascia il parcheggio e supera i 15 km/h, evitando dimenticanze e costi extra.

Attualmente EasyPark è disponibile in oltre 60.000 aree di sosta tra parcheggi pubblici, strutture private e garage, coprendo circa 1.300 città europee. Con l’integrazione nell’ecosistema Audi, Arrive rafforza ulteriormente la propria presenza nella mobilità connessa e accelera la trasformazione digitale dell’esperienza di parcheggio in Europa.

