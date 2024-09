Arsene Lupin – Once a Thief: svelato il gameplay in un nuovo trailer

Il 17 ottobre il celebre ladro gentiluomo, Arsene Lupin, farà il suo debutto in un videogioco che promette di catturare l’attenzione di tutti gli appassionati di avventura e mistero. Il trailer di gameplay di Arsene Lupin – Once a Thief è finalmente disponibile, permettendo ai giocatori di immergersi nelle avventure di questo leggendario personaggio per la prima volta.

Il gioco, sviluppato da Blazing Griffin e pubblicato da Microids, sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. I pre-order sono già aperti per chi non vuole perdersi l’emozione di vivere le prime avventure della leggendaria icona.

Arsene Lupin – Once a Thief porterà i giocatori in un viaggio coinvolgente nel mondo di Arsene Lupin, offrendo la possibilità di rivivere i racconti iconici tratti dall’opera di Maurice Leblanc e di scoprire come è nata la leggenda di questo personaggio affascinante.

Tra le caratteristiche principali del gioco, spiccano la padronanza dell’arte del furto, la grafica ispirata ai libri di fiabe illustrate e la possibilità di vivere le leggende di Lupin da prospettive completamente nuove. I giocatori potranno anche assumere il ruolo del detective Ganimard, l’antagonista di Lupin, e partecipare attivamente alle sue celebri fughe.