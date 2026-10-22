Nilox presenta onair evo: la fitness band senza schermo con intelligenza artificiale

Nilox amplia la propria offerta tecnologica con onair evo, la nuova fitness band senza schermo progettata per supportare gli utenti tra allenamento e quotidianità, migliorando la precisione del monitoraggio dei parametri vitali e il benessere generale.

Il dispositivo rappresenta un'evoluzione nel segmento wearable ed è dotato di un chipset di ultima generazione che ottimizza i consumi e perfeziona la rilevazione della frequenza cardiaca e dell'ossigenazione del sangue. La novità principale è l'integrazione dell'intelligenza artificiale, capace di analizzare settimanalmente i dati raccolti e generare report personalizzati per guidare l'utente verso una routine salutare ed equilibrata.

Una funzione distintiva di onair evo è la liveness detection, che permette di riconoscere quando il dispositivo è effettivamente indossato al polso, evitando così false registrazioni quando è appoggiato o tenuto in mano. Questo sistema assicura coerenza e affidabilità nel monitoraggio.

Il monitoraggio del sonno è stato reso più completo, includendo sia il riposo notturno che i pisolini e i momenti di sonno diurni, offrendo una panoramica dettagliata delle abitudini di recupero dell'utente. Attraverso l'analisi delle abitudini e delle attività registrate, il dispositivo fornisce insight e suggerimenti mirati su come impostare la settimana successiva, trasformando il semplice monitoraggio in un percorso che accompagna l'utente verso una routine più equilibrata e consapevole.

La resistenza all'acqua raggiunge 3 ATM, permettendo l'uso dell'onair evo anche durante immersioni fino a 30 metri e rendendolo ideale per allenamenti in piscina o attività all'aperto senza preoccupazioni.

Il design aggiornato prevede un case in alluminio più sottile, leggero ed essenziale, accompagnato da due cinturini intercambiabili, uno in silicone e uno in nylon, che offrono versatilità sia durante lo sport che nella vita di tutti i giorni.

Onair evo è privo di qualsiasi vincolo di abbonamento e viene proposto al prezzo consigliato di 59,99 euro. Si rivolge a chi cerca una soluzione innovativa, affidabile e dal look moderno per tenere sotto controllo la propria forma fisica e il benessere, senza rinunciare a praticità e semplicità d'utilizzo.