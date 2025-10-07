Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

Arte e Natura: la decima Hyundai Commission alla Tate Modern celebra le culture indigene

Published

La Tate Modern di Londra ospita la decima Hyundai Commission, un’opera monumentale dell’artista Sámi Máret Ánne Sara, intitolata Goavve-Geabbil. Questa installazione, la prima di tale portata nel Regno Unito per l’artista, trova ispirazione nelle sue radici culturali e mette in risalto i complessi legami tra le pratiche tradizionali del popolo Sámi, l’ecologia e il territorio.

L’opera di Sara, situata nella celebre Turbine Hall, è una riflessione potente sulle questioni ecologiche e culturali che influenzano la vita degli indigeni Sámi. L’installazione combina pelle e ossa provenienti dall’allevamento tradizionale di renne, unendo materiali industriali, legno, suoni e profumi. Questa fusione offre una celebrazione del legame profondo che lega il popolo Sámi, le renne e la terra.

La collaborazione tra Hyundai e la Tate, recentemente estesa fino al 2036, sottolinea un impegno condiviso nel sostenere l’arte e la ricerca globale. La partnership include il sostegno alla Hyundai Commission e al Hyundai Tate Research Centre: Transnational, diventando uno dei più duraturi impegni nella storia della Tate. “Siamo lieti di celebrare il decimo anniversario della Hyundai Commission con l’opera di Máret Ánne Sara, che trasforma la Turbine Hall della Tate Modern in uno spazio radicato nella storia, nel sapere e nelle pratiche indigene,” ha dichiarato DooEun Choi, Art Director di Hyundai.

Un elemento saliente dell’installazione è una scultura monumentale alta 28 metri, realizzata intrecciando pelli di renna e cavi elettrici. Questa struttura simboleggia i problemi ambientali, in particolare la condizione nota come Goavve-, dove pioggia e neve sciolta ghiacciano al suolo, ostacolando l’accesso al cibo per le renne. I cavi ricordano l’estrazione delle risorse dal territorio Sápmí e il pericolo che tali attività rappresentano per l’equilibrio ecologico e culturale della regione.

Ad arricchire l’esperienza visiva, l’installazione include un percorso ispirato all’anatomia del naso delle renne, capace di riscaldare l’aria istantaneamente. L’opera, chiamata -Geabbil, celebra la connessione ancestrale con la terra e le renne. Le pareti presentano incisioni che raccontano la storia del popolo Sámi, mentre i profumi e i suoni tradizionali coinvolgono i visitatori in un viaggio sensoriale attraverso le terre Sámi.

Máret Ánne Sara è un’artista e scrittrice conosciuta per le sue opere che affrontano temi sociali e culturali, con esposizioni in importanti mostre internazionali, come la Biennale di Venezia. La sua arte sfida il pubblico a riflettere sulle interconnessioni tra culture indigene e ambiente, invitando a un dialogo sul futuro collettivo e sostenibile.

Supportata da Hyundai e dalla Tate Americas Foundation, la Hyundai Commission sarà visibile fino al 6 aprile 2026, offrendo un’immersiva esperienza artistica che combina sensibilità ecologica e storie culturali, stimolando dal profondo il dialogo e l’interconnessione tra arte, tradizione e natura.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Triumph TXP: arriva la prima gamma di moto elettriche giovani motociclisti

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Nuovo Leapmotor B10: tecnologia all’avanguardia a un prezzo accessibile

Società

Arte e Natura: la decima Hyundai Commission alla Tate Modern celebra le culture indigene

Società

Sicurezza Stradale in Italia 2024: incremento di incidenti e dati preoccupanti

Motori

Mercedes-Benz Vision Iconic: un capolavoro per una nuova era iconica

Sport

Ed Sheeran e FC Barcelona: una collaborazione stellare per El Clásico

Motori

Honda rinnova le CB650R e CBR650R: nuove colorazioni per il 2026

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Audi e-tron GT quattro nell’inedita livrea FISI svelata al pubblico di Trento

Spettacolo

ZOOTROPOLIS 2: è uscito il brano “ZOO” di Shakira

Motori

BMW Panoramic iDrive: la nuova frontiera dell’esperienza di guida

Motori

OMODA & JAECOO lancia il suo International User Summit 2025: un viaggio nel futuro della mobilità

Spettacolo

BRESH: “UMORE MAREA” è certificato Oro

Motori

Tesla Model Y Standard: l’elettrico diventa più accessibile

Spettacolo

FEDERICA ABBATE: torna venerdì 17 ottobre con “HOOLIGAN”

Motori

FIAT porta lo spirito Pandastic alla Deejay Ten di Milano 2025

Motori

Hyundai IONIQ 9: iniziano le consegne in Italia

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: il 24 ottobre esce per SONY MUSIC “NEBRASKA ’82: EXPANDED EDITION”

Motori

Crescita del Mercato dell’Usato a Settembre 2025: elettrico e ibride in ascesa

Tecnologia

A6 Pro 5G: innovazione e resistenza nel nuovo smartphone di OPPO
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Hyundai IONIQ 9: iniziano le consegne in Italia

Inizia una nuova era per i SUV elettrici con l’arrivo in Italia della Hyundai IONIQ 9, un modello che promette di ridefinire gli standard...

1 giorno ago

Società

Matteo Salvini ospite di “Dritto e Rovescio” per discutere di attualità e politica internazionale

Questa sera il talk show “Dritto e Rovescio” torna su Retequattro con un appuntamento in prima serata che promette di affrontare temi di grande...

5 giorni ago

Società

“CIRCO MASSIMO”: Massimo Giannini debutta in prima serata sul Nove

Massimo Giannini, noto giornalista italiano, debutta in prima serata sul Nove con il nuovo programma “CIRCO MASSIMO”. Il primo episodio andrà in onda mercoledì...

7 Ottobre 2025

Motori

Hyundai “45”: la concept car elettrica che 5 anni fa ha fatto da apripista alla IONIQ 5

Nel mondo del design automobilistico, ci sono concept destinati a restare esercizi di stile e altri capaci di cambiare il corso della storia. La...

7 Ottobre 2025