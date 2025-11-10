Connect with us

ASI in Pista 2025 a Varano de’ Melegari rende omaggio ad Andrea De Adamich

Varano de’ Melegari, cuore della Motor Valley parmense, ha ospitato la sesta edizione di ASI in Pista 2025, un evento dedicato alle auto storiche da competizione, che quest’anno ha avuto un significato particolare: rendere omaggio ad Andrea De Adamich, figura iconica del motorsport italiano, venuto a mancare lo scorso 5 novembre. Pilota, commentatore televisivo e istruttore di guida, De Adamich ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo delle corse, iniziando la sua carriera negli anni ’60 e legando il suo nome a marchi storici come Alfa Romeo. Dopo l’esperienza in Formula 1, ha portato la sua passione per le corse nelle case degli italiani, rivoluzionando la comunicazione motoristica.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 200 vetture storiche, trasformando il paddock dell’Autodromo di Varano in una grande esposizione di modelli costruiti fino al 1995 per le competizioni e fino al 2005 per le auto stradali di interesse storico e collezionistico. Tra queste, l’esemplare più celebrato è stato la Fiat 509 “Sperimentale Sella” del 1926, eletta Best of Paddock. Costruita a Biella da Riccardo Sella, la vettura unisce un’autotelaio di berlina Fiat a una carrozzeria sportiva e a un motore 8 cilindri in linea da soli 1100 cc, rappresentando un raro esempio di artigianato meccanico dell’era pionieristica dell’automobile. Oggi il gioiello è conservato dal collezionista Guido Spagna.

Accanto alla Best of Paddock, sono stati assegnati prestigiosi premi come il Trofeo Granturismo alla Lancia Aurelia B20 GT del 1954 di Efisio Carutti, il Trofeo Youngtimer all’Alfa Romeo 147 GTA del 2003 di Roberto Penna, il Trofeo Regina dei Rally alla Lancia Delta Integrale Evoluzione Gruppo A del 1992 di Angelo Miniggio, esemplare ex ufficiale Lancia Martini Racing, e il Trofeo Regina della Pista alla Lancia Stratos GTU del 1976 di Manuel Lasagni, protagonista dei campionati IMSA negli Stati Uniti.

Durante la manifestazione, le auto hanno avuto la possibilità di effettuare turni di giri liberi in pista, mentre una sessione speciale ha permesso l’omologazione dei veicoli e il rilascio di Certificati di Rilevanza Storica e Certificati di Identità ASI. Particolare attenzione è stata dedicata alla Dallara 385 Formula 3 del 1985, conservata nel museo della factory, a cui è stata consegnata la Targa Oro ASI. Si tratta della prima monoposto Dallara a utilizzare un telaio monoscocca in carbonio, un’innovazione fondamentale nella storia della scuderia e del motorsport italiano.

ASI in Pista 2025 si conferma così un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto storiche, unendo la passione per la guida, la storia del motorsport e il ricordo di una delle figure più amate dagli appassionati, Andrea De Adamich. Il circuito di Varano de’ Melegari, sua seconda casa, ha accolto una celebrazione emozionante, tra il rombo dei motori e il fascino senza tempo delle auto da corsa.

