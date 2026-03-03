Connect with us

ASICS presenta la nuova collezione NAGINO: libertà di movimento e stile in campo

Published

ASICS annuncia il lancio della collezione NAGINO, una linea di abbigliamento, calzature e accessori da tennis ideata per offrire alle tenniste una libertà di movimento senza eguali e un comfort assoluto. Creata per lei, da lei, la nuova collezione nasce con l’obiettivo di sostenere ogni gesto atletico, garantendo leggerezza, traspirabilità e stile raffinato.

Realizzata con una presenza minima di cuciture, la collezione NAGINO integra la tecnologia ACTIBREEZE, che assicura aerazione ottimale e una sensazione di freschezza anche durante i match più intensi. Le tonalità scelte richiamano la sobrietà e l’eleganza giapponese, con sfumature di lilla, blu campanula, kaki e verde oliva scuro.

La linea apparel propone diversi capi pensati per il gioco sul campo: il GAME SLEEVELESS TOP (45 euro) con tessuto morbido e traspirante; la GAME POLO SS TOP (65 euro) con pannelli in mesh elasticizzato; la GAME SKIRT (60 euro), dotata di tasche laterali e pantaloncini interni; e il GAME DRESS (80 euro), con inserti in mesh e pantaloncini separati, per una totale libertà di movimento e praticità.

Completano la collezione le scarpe da tennis iconiche del marchio, proposte in abbinamento cromatico ai capi: le GEL-RESOLUTION X, le SOLUTION SPEED FF 4 e le GEL-CHALLENGER 15. Ogni modello è stato progettato per supportare stabilità, velocità e comfort, garantendo prestazioni elevate su ogni tipo di superficie.

“La collezione NAGINO rappresenta la tennista che desidera apparire e sentirsi al meglio in campo. Non è solo una questione di stile: combina le nostre tecnologie più avanzate con design pensati per offrire libertà di movimento e traspirabilità, permettendo a ogni atleta di sentirsi sicura e di esprimere al massimo il proprio potenziale. Crediamo che quando muovi il corpo, muovi anche la mente e la collezione NAGINO™ è pensata per favorire questa potente connessione in campo.” ha dichiarato Martina Jurcova, Head of Global Tennis Apparel & Accessories di ASICS.

Anche la tennista Belinda Bencic, protagonista del circuito professionistico e atleta ASICS, ha espresso entusiasmo per il progetto: “Sono entusiasta di giocare con la collezione NAGINO™. I capi si muovono con me, senza ostacolare i miei movimenti, permettendomi di restare concentrata, sicura e a mio agio. Il tennis mi fa sentire più me stessa, e avere un abbigliamento che supporta ogni mio movimento mi aiuta a dare il massimo, rigenerando corpo e mente.”

La campionessa svizzera indosserà la nuova linea NAGINO e le scarpe SOLUTION SPEED FF 4 durante la stagione tennistica del 2026, portando in campo una combinazione di design, tecnologia e performance.

 

