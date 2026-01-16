ASUS lancia i nuovi monitor gaming OLED ROG

ASUS Republic of Gamers alza ulteriormente l’asticella del gaming su PC annunciando la disponibilità in Italia dei nuovi ROG Swift OLED PG27AQWP-W e ROG Strix OLED XG27AQWMG, due monitor da 27 pollici con risoluzione QHD 1440p basati sulla più recente tecnologia Tandem OLED. L’obiettivo è chiaro: offrire immagini più luminose, un volume colore più ampio e una maggiore longevità del pannello rispetto ai tradizionali WOLED di precedente generazione.

Secondo i dati della società di ricerche indipendente TrendForce, ASUS ROG è oggi il brand numero uno al mondo per quota di mercato nei monitor gaming OLED, e con questi nuovi modelli consolida ulteriormente la propria leadership nel segmento premium dedicato agli eSport e ai creator.

Entrambi i monitor adottano il rivestimento TrueBlack Glossy™, pensato per restituire immagini ultra nitide con neri profondissimi e riflessi ridotti, e garantiscono un contrasto infinito, certificazione VESA DisplayHDR™ 500 True Black e una copertura cromatica DCI-P3 del 99,5%. A protezione del pannello interviene la suite ASUS OLED Care Pro, che integra il sensore intelligente Neo Proximity capace di spegnere automaticamente lo schermo quando l’utente si allontana, riducendo il rischio di burn-in e aumentando la durata nel tempo. ASUS accompagna entrambi i modelli con tre anni di garanzia.

Il protagonista assoluto della nuova lineup è il ROG Swift OLED PG27AQWP-W, definito da ASUS come il monitor OLED più veloce al mondo. Il pannello da 27 pollici raggiunge una frequenza di aggiornamento nativa di 540 Hz con un tempo di risposta di appena 0,02 ms, valori pensati per il gaming competitivo e per gli eSport di alto livello.

Una delle peculiarità più interessanti è la doppia modalità di visualizzazione che consente di passare istantaneamente da QHD a 540 Hz a 720p a 720 Hz, offrendo massima fluidità nei titoli dove la velocità è tutto. La tecnologia Tandem WOLED garantisce una luminosità di picco superiore del 15%, un volume colore più ampio del 25% e una durata del pannello migliorata del 60% rispetto ai WOLED tradizionali, mentre il rivestimento TrueBlack Glossy valorizza la resa dei neri e la nitidezza complessiva.

Dal punto di vista della connettività, il PG27AQWP-W integra DisplayPort 2.1a UHBR20 da 80 Gbps, HDMI 2.1 e un attacco per treppiede con filettatura da ¼ di pollice, ideale per webcam e fotocamere. La qualità d’immagine è ulteriormente valorizzata dal colore a 10 bit reali, dal Delta E < 2 e dal supporto HDR avanzato, rendendo il monitor adatto non solo al gaming, ma anche all’editing fotografico e video.

Il sensore Neo Proximity rileva con precisione la distanza dell’utente e oscura automaticamente lo schermo quando ci si allontana, ripristinando l’immagine al ritorno. La distanza di rilevamento è personalizzabile fino a 1,2 metri. Anche il design gioca un ruolo importante: supporto argentato, pannello posteriore semitrasparente ed estetica premium pensata per distinguersi in ogni postazione. Il modello è stato mostrato in anteprima nazionale alla Milano Games Week 2025.

Accanto al top di gamma arriva il ROG Strix OLED XG27AQWMG, che punta su un mix ideale tra prestazioni elevate e qualità dell’immagine. Il pannello OLED QHD da 27 pollici lavora a 280 Hz con un tempo di risposta di 0,03 ms, garantendo fluidità eccellente sia nel gaming competitivo sia nei titoli single player più spettacolari.

Anche in questo caso la tecnologia Tandem OLED assicura immagini più luminose e una maggiore longevità del pannello, mentre la certificazione VESA DisplayHDR 500 True Black, la copertura DCI-P3 del 99,5%, i 10 bit reali e il Delta E < 2 rendono il monitor adatto anche ai creator. Il nuovo supporto compatto è più piccolo del 30% rispetto ai precedenti modelli ROG XG da 27 pollici, liberando spazio sulla scrivania.

Il sensore Neo Proximity sfrutta il rilevamento della lunghezza d’onda per misurare la distanza dell’utente e proteggere automaticamente il pannello OLED. La connettività comprende DisplayPort 1.4 con DSC, HDMI 2.1, hub USB e supporto per treppiede, offrendo grande versatilità per PC, console e setup professionali.

I nuovi ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W e ROG Strix OLED XG27AQWMG saranno disponibili nella seconda metà di gennaio su ASUS eShop Italia, negli ASUS Gold Store, presso i rivenditori Powered by ASUS e i principali partner commerciali.

Il prezzo consigliato è di 1.099 euro per il ROG Swift OLED PG27AQWP-W e di 599 euro per il ROG Strix OLED XG27AQWMG.