Audi A2 e-tron: la compatta elettrica più efficiente nella storia dei quattro anelli

Audi presenta la A2 e-tron, compatta full electric con consumi record di 12,8 kWh/100 km e batterie avanzate. Efficienza, tecnologia e ricarica smart.

Audi lancia un nuovo punto di riferimento nel settore dell'elettrico con la A2 e-tron, la compatta a zero emissioni più efficiente mai realizzata dal marchio dei quattro anelli. Grazie a una combinazione di powertrain evoluto e soluzioni tecnologiche all'avanguardia, la variante da 140 kW (190 CV) con pacchetto efficiency registra un consumo d'energia di appena 12,8 kWh ogni 100 chilometri basato sullo standard WLTP, dato attualmente in fase di omologazione.

L'aerodinamica gioca un ruolo cruciale in questa rivoluzione: il nuovo modello Audi raggiunge un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di 0,24, il migliore mai ottenuto tra le compatte della casa tedesca. L'efficienza è ulteriormente potenziata dall'utilizzo di elettroniche di potenza con semiconduttori al carburo di silicio, che permettono una trazione elettrica fino al 10% più efficiente rispetto alle generazioni precedenti.

Elevata densità energetica e cicli di ricarica migliorati sono garantiti dalla batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 61 kWh, progettata con tecnologia cell-to-pack. Questo si traduce anche in una notevole efficienza di ricarica, che alla wallbox raggiunge l'89,6%.

Non meno significativa è la funzione di ricarica bidirezionale, sempre più richiesta dagli utenti evoluti. Le soluzioni Vehicle-to-Load e Vehicle-to-Home integrano la Audi A2 e-tron in un ecosistema smart di condivisione energetica, trasformando l'auto in una vera e propria "batteria su ruote" capace di supportare la casa o dispositivi esterni nei momenti di bisogno.

Audi sottolinea che questi risultati sono stati raggiunti grazie a un lavoro meticoloso su ogni dettaglio meccanico ed elettronico, per rispondere alle esigenze di sostenibilità senza rinunciare a prestazioni.

Audi A2 e-tron si propone così non solo come scelta sostenibile, ma anche come simbolo di tecnologia e innovazione nella mobilità urbana.