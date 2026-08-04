Hyundai annuncia l'esperienza digitale 'Parti con IONIQ 3' con vantaggi esclusivi

Hyundai presenta 'Parti con IONIQ 3', una nuova iniziativa digitale interattiva dedicata a chi vuole scoprire da vicino la prima hatchback compatta 100% elettrica della gamma IONIQ, trasformando l'attesa in un'esperienza personalizzata e coinvolgente.

Il percorso digitale, disponibile fino al 23 agosto sul sito Hyundai, guida gli utenti attraverso un test ispirato al tema del viaggio, svelando non solo le principali caratteristiche della Nuova IONIQ 3, ma anche il proprio personale profilo di viaggiatore. Ogni partecipante, rispondendo a semplici domande e vivendo attività di gamification, può interpretare il viaggio secondo tre profili distinti: L'Esploratore, che punta sulla scoperta di nuovi luoghi, il Compagno di viaggio, per chi predilige la condivisione e l'esperienza insieme agli altri, e il Visionario, per chi vive la città all'insegna della tecnologia e delle soluzioni innovative.

Alla fine del test, ogni utente riceve via e-mail un voucher esclusivo da utilizzare all'apertura dei listini della Nuova IONIQ 3, offrendo vantaggi concreti e personalizzati in base al proprio profilo. Per l'Esploratore è previsto un credito di 500 euro in ricariche tramite l'app Charge myHyundai. Il Compagno di viaggio riceve una Hyundai easyWallbox per semplificare la ricarica domestica. Il Visionario potrà accedere a cinque anni di servizi Bluelink PRO, garantendo connettività avanzata e aggiornamenti Over-the-Air.

L'iniziativa consente di cumulare i voucher con le offerte di lancio e i vantaggi sono utilizzabili fino al 31 ottobre 2026. L'esperienza online riflette la versatilità della IONIQ 3, dotata di un bagagliaio da 441 litri, e mira a coinvolgere gli utenti prima ancora dell'arrivo dell'auto nelle concessionarie, favorendo una relazione diretta e personalizzata tra il brand e il pubblico.

Parti con Hyundai IONIQ 3 va oltre il concetto di semplice iniziativa promozionale: è un nuovo punto di contatto tra il Brand e gli utenti, pensato per accompagnarli alla scoperta della nuova hatchback 100% elettrica attraverso un'esperienza interattiva, contenuti dedicati e vantaggi esclusivi. Un percorso che inizia prima ancora dell'arrivo del modello nelle concessionarie e che permette a Hyundai di instaurare un dialogo più diretto e personalizzato fin dalle prime fasi del lancio.

Hyundai Motor Company, fondata nel 1967 e presente in tutto il mondo con oltre 120mila dipendenti, conferma così il proprio impegno nell'offrire ai clienti un'esperienza digitale evoluta e centrata sulle persone. In Italia, il marchio rappresenta oltre il 3,1% del mercato e continua a investire in soluzioni di mobilità sostenibile e servizi all'avanguardia per la clientela italiana.