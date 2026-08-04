Suzuki svela l'evoluzione elettrica al Salone Auto Torino 2026 con la nuova eVITARA

Suzuki sarà protagonista all'edizione 2026 del Salone Auto Torino, in programma dall'11 al 13 settembre nel cuore della città, portando in Piazza Castello la sua visione della mobilità sostenibile e innovativa.
L'evento vedrà in esposizione l'intera gamma auto e moto di Suzuki, con un'attenzione particolare verso l'evoluzione elettrica. Tra i modelli di spicco, la nuova Suzuki Across plug-in hybrid, la nuovissima eVITARA - il primo SUV 100% elettrico del marchio - e la Swift Hybrid, proposta compatta sinonimo di efficienza e piacere di guida. In mostra anche la S-Cross Hybrid, versatile crossover, e la Vitara Hybrid, autentico simbolo Suzuki.
Nell'ambito delle novità, una versione inedita di una moto verrà svelata il 11 settembre, mentre i visitatori potranno ammirare le versioni speciali S-Cross Kuro e Vitara Kuro, caratterizzate da allestimenti unici che sottolineano la forte personalità dei modelli. Verrà inoltre presentato il fuoribordo DF250 KURO, a testimonianza della lunga esperienza Suzuki nel settore Marine.
L'esposizione offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire da vicino le avanzate tecnologie della gamma, sviluppate per garantire sicurezza e connettività. Tra le più rilevanti figurano la trazione integrale AllGrip, disponibile su diversi modelli, i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e le soluzioni digitali che integrano servizi smart per una user experience intuitiva. La tecnologia e l'innovazione che caratterizzano la gamma Suzuki si ritrovano anche nel mondo delle due ruote, dove ricerca, prestazioni e piacere di guida si incontrano per offrire esperienze sempre nuove agli appassionati.
Per quanto riguarda l'universo moto, protagonista sarà la nuova Suzuki SV-7GX, disponibile anche per prove dinamiche presso l'Area Test Ride ai Giardini Reali Bassi. Gli appassionati potranno prenotare un test ride e vivere in prima persona le prestazioni e le caratteristiche dell'ultima nata di casa Suzuki.
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