Audi A6 Sportback e-tron entra nel Guinness: 1.338 km con una sola ricarica

Audi A6 Sportback e-tron performance conquista il Guinness World Records, percorrendo 1.338 chilometri con una sola ricarica della batteria. Un risultato ottenuto in condizioni di traffico ordinario, attraversando la Polonia e facendo registrare un consumo medio di appena 7,09 kWh ogni 100 chilometri. Protagonista dell'impresa è stato Miko Marczyk, Campione europeo di rally, che ha dimostrato le potenzialità della berlina coupé elettrica dei Quattro Anelli in termini di efficienza e autonomia.

Il viaggio è iniziato l'11 settembre 2026 alle 01:55 del mattino. Al volante della vettura, Marczyk ha seguito il corso della Vistola, attraversando alcune delle principali città polacche, tra cui Cracovia, Sandomierz, Varsavia, Toruń e Grudziądz, fino a raggiungere Hel, sul Mar Baltico. Da qui ha ripercorso lo stesso itinerario, concludendo il viaggio dopo oltre 45 ore, tra Toruń e Ciechocinek, con 1.338 chilometri percorsi.

La prova si è svolta nel traffico quotidiano, affrontando anche le ore di punta e temperature medie di 15 gradi, con minime di 7 gradi nelle prime ore del mattino.

Il risultato assume particolare rilevanza considerando che l'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP dell'Audi A6 Sportback e-tron performance raggiunge i 774 chilometri. Per superare questa soglia, Miko Marczyk ha adottato uno stile di guida orientato alla massima efficienza, sfruttando le caratteristiche tecniche della vettura e una gestione attenta dell'energia.

Determinanti sono stati la conoscenza delle modalità di guida, l'utilizzo della frenata rigenerativa, il controllo della pressione degli pneumatici e la capacità di anticipare le situazioni stradali. Evitare accelerazioni superflue e frenate brusche ha permesso di contenere i consumi durante l'intero percorso.

La vettura impiegata nella prova dispone di una potenza di 381 CV, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. La batteria presenta una capacità netta di 94,9 kWh, mentre l'architettura elettrica a 800 Volt costituisce uno degli elementi distintivi della piattaforma PPE, sviluppata per i modelli premium elettrici del Gruppo.

Uno degli elementi che hanno contribuito al record è l'aerodinamica. Con un coefficiente di resistenza (CX) di appena 0,21, Audi A6 Sportback e-tron è il modello con la migliore efficienza aerodinamica mai raggiunta dal marchio tedesco.

Un dato particolarmente importante nella mobilità elettrica, considerando che alle velocità più elevate la resistenza dell'aria rappresenta una componente significativa dei consumi. Secondo Audi, circa il 40% dell'energia utilizzata nel ciclo WLTP è legato proprio alla resistenza aerodinamica.

A questo si aggiunge il sistema di recupero dell'energia, che nella guida quotidiana gestisce circa il 95% delle decelerazioni attraverso la frenata elettroidraulica. Una soluzione che consente di recuperare energia durante il rallentamento e contribuire all'efficienza complessiva del sistema.

L'impresa certificata dal Guinness World Records rappresenta quindi una dimostrazione delle potenzialità della tecnologia elettrica Audi, combinando aerodinamica, gestione dell'energia e capacità della batteria. Un risultato che mette in evidenza come, attraverso una guida attenta e sfruttando le caratteristiche tecniche del veicolo, sia possibile superare ampiamente i valori di autonomia dichiarati nel ciclo di omologazione.