Fiat 124 celebra i 60 anni: una mostra all'Heritage Hub racconta la storia globale

L'Heritage Hub di Torino ospita da oggi una speciale esposizione dedicata alla Fiat 124, la storica berlina italiana che sessant'anni fa conquistò il mondo con il suo design innovativo, la meccanica robusta e uno spirito profondamente internazionale. L'esposizione, aperta fino a fine novembre, celebra la nascita del modello al Salone di Ginevra nel marzo 1966 e ripercorre l'evoluzione di una vera e propria pietra miliare della mobilità.



Protagonisti della mostra sono cinque esemplari che illustrano tutte le sfaccettature della famiglia 124: dalla classica berlina, alla Special che fu protagonista del celebre "Raid dei Due Capi" attraverso tre continenti e oltre 40.000 chilometri, fino alle raffinate versioni Sport Spider e Coupé, entrambe interpreti di sportività ed eleganza, per arrivare alla leggendaria Abarth 124 Rally, regina delle competizioni internazionali negli anni Settanta.



La Fiat 124 rappresentò una delle prime "global car" della storia automobilistica. Sotto la guida tecnica di Dante Giacosa e con il motore progettato da Aurelio Lampredi, la vettura offriva una combinazione di concretezza, semplicità, innovazione e qualità che le valse il titolo di "Auto dell'Anno 1967". Il suo quattro cilindri da 1.197 cm³ con 60 CV, i quattro freni a disco e il peso contenuto a 855 kg la resero affidabile e moderna, accessibile a un pubblico sempre più ampio.



La capacità della 124 di essere una base versatile per rispondere alle esigenze più disparate viene raccontata anche attraverso l'impresa del "Raid dei Due Capi" del 1970, quando tre vetture attraversarono Africa ed Europa da Città del Capo a Capo Nord. Ma la storia sportiva è altrettanto centrale: accanto alla Spider disegnata da Pininfarina, apprezzata nelle competizioni dai piloti privati, e alla Sport Coupé con l'iconico motore bialbero, spicca la Fiat Abarth 124 Rally, che portò vittorie nei campionati italiano, europeo e mondiale.



Il successo della 124 travalicò i confini italiani. Il suo progetto venne adottato e prodotto su licenza in Spagna (SEAT), Unione Sovietica (LADA-VAZ), Turchia (Tofaş), India (Premier) e in molti altri Paesi, arrivando a oltre 20 milioni di esemplari nel mondo. Solo la produzione FIAT superò 1,5 milioni di unità, di cui oltre un milione nella versione berlina.



Questi numeri raccontano il successo di un'automobile capace di portare la visione della mobilità accessibile e globale in ogni continente, con una gamma pensata per rispondere alle esigenze di persone, famiglie e comunità, mantenendo sempre accessibilità, semplicità e il tocco inconfondibile dell'italianità. L'esposizione offre anche una selezione di brochure originali dell'epoca e si può visitare con il normale biglietto d'ingresso allo spazio di via Plava 80, prenotabile online.





