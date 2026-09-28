Record di presenze al Festival Car: la FIAT 1100 Sport trionfa come Best of Show

Oltre 10.000 appassionati hanno invaso Santena e Revigliasco per il Festival Car, premiando la FIAT 1100 Sport Mille Miglia.

Un entusiasmo senza precedenti ha animato la quinta edizione del Festival Car, Concorso Internazionale d'Eleganza riconosciuto FIVA, che ha registrato oltre 10.000 appassionati tra il Parco del Castello Cavour di Santena e le vie di Revigliasco Torinese.

Nel corso del weekend del 26 e 27 settembre, la kermesse ha trasformato la zona in un vero salotto europeo dedicato agli amanti dell'automobile d'epoca e da collezione. Le auto storiche hanno sfilato tra il verde del parco e la suggestiva collina, regalando agli spettatori un viaggio emozionante attraverso la storia dei motori.

La prestigiosa giuria internazionale ha incoronato la FIAT 1100 Sport Mille Miglia come Best of Show 2026, confermando il valore e la raffinatezza del modello protagonista. Oltre 10.000 appassionati hanno invaso il Parco del Castello Cavour di Santena e le vie del borgo di Revigliasco Torinese per la quinta edizione del Concorso d'Eleganza.

Il Festival ha celebrato importanti ricorrenze del motorismo italiano: 120 anni di Lancia, 90 anni della Fiat Topolino, 60 anni dell'Alfa Romeo Spider e i 100 anni del Tridente Maserati. Questi anniversari hanno suscitato grande interesse, attirando visitatori da tutta Europa e appassionati delle rispettive case automobilistiche.

L'edizione di quest'anno si chiude quindi all'insegna della passione irrazionale per i motori, dei numeri da record e della consacrazione della FIAT 1100 Sport Mille Miglia tra le icone dell'automobilismo mondiale.