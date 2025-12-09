Audi F1 Project: Paulaner fornitore ufficiale del futuro team Audi F1

Audi F1 muove un nuovo e significativo passo verso il debutto nel mondiale di Formula 1, siglando una collaborazione con il celebre birrificio di Monaco Paulaner, che diventerà fornitore ufficiale del futuro team della Casa dei quattro anelli. L’accordo, di lungo periodo, segna l’inizio di una sinergia che unisce due realtà emblematiche della cultura tedesca: l’innovazione e le alte prestazioni di Audi e la tradizione conviviale della Baviera rappresentata da Paulaner.

L’intesa prevede che Paulaner accompagni il team Audi F1 nel percorso che porterà al debutto nella massima serie del motorsport. Attraverso questa collaborazione, il marchio birrario intende diffondere la propria cultura festosa e conviviale tra i fan del team Audi F1 di tutto il mondo, sottolineando il legame tra sport, passione e socialità.

Una parte centrale della partnership sarà dedicata alla promozione di Paulaner 0,0%, la birra analcolica del brand che si presenta come un’alternativa moderna e responsabile alla versione tradizionale. Un’iniziativa che si sposa con la visione di Audi di coniugare performance e sostenibilità, offrendo al pubblico un’esperienza coerente con i valori del marchio.

“Il celebre birrificio di Monaco al fianco del futuro team Audi F1 in vista del debutto dei quattro anelli nella massima serie del motorsport” – si legge nella comunicazione ufficiale. “Paulaner porterà la cultura festosa e conviviale della Baviera tra i fan Audi F1 di tutto il mondo. Partnership a lungo termine per promuovere Paulaner 0,0%, alternativa analcolica del Brand alla birra tradizionale.”

Con questo accordo, Paulaner entra ufficialmente nel mondo del motorsport internazionale, consolidando la propria identità oltre i confini della Germania e posizionandosi accanto a uno dei marchi automobilistici più prestigiosi al mondo.

Per Audi, invece, la collaborazione rappresenta un tassello strategico nella costruzione del proprio percorso di avvicinamento alla Formula 1, dove l’attenzione al dettaglio, l’innovazione tecnologica e la valorizzazione del brand saranno elementi chiave per il successo.

L’immagine che emerge da questa partnership è quella di un progetto che guarda lontano: da un lato la spinta verso le alte prestazioni e l’eccellenza ingegneristica di Audi, dall’altro la leggerezza e la gioia di vivere tipicamente bavarese promossa da Paulaner. Una combinazione che promette di rendere il debutto del team Audi F1 non solo un evento sportivo, ma anche una celebrazione autentica dello spirito tedesco.

Il futuro team Audi F1 e Paulaner Brewery annunciano così un capitolo nuovo, dove sport e tradizione si fondono sotto il segno della qualità e della passione.