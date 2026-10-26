Auto usate, mercato in lieve calo ad agosto 2026 ma crescono le auto ibride

Ad agosto 2026 il mercato delle auto usate in Italia ha registrato una nuova lieve flessione registrando -1,4% rispetto allo stesso mese del 2025. Sono stati effettuati 293.924 trasferimenti di proprietà, in attesa di dati consolidati, contro i 298.024 del precedente anno. I trasferimenti netti sono calati dell'1,9%, mentre le minivolture hanno segnato una diminuzione dello 0,6%. Nei primi otto mesi dell'anno, il mercato chiude comunque in crescita dell'1,2%, con 3.672.964 passaggi di proprietà totale, superando di poco i livelli del 2019 (+1,4%).
Il Diesel mantiene il primato per alimentazione, con il 40,7% delle quote ad agosto, nonostante il calo di 2,4 punti rispetto all'anno precedente. Seguono le auto a benzina con il 37,3% di quota, che resta stabile. Spiccano invece le auto ibride: la loro crescita appare ormai strutturale raggiungendo l'11,8% nel mese di agosto e il 12,3% nel cumulato gennaio-agosto. Il GPL si attesta al 5,5% e il metano al 2%. BEV e ibride plug-in consolidano piccoli segnali di crescita rispettivamente all'1,2% e 1,6% ad agosto.
Sul versante dei contraenti, gli scambi tra privati e aziende si confermano predominanti con il 56,5% dei passaggi di proprietà (+0,5 punti) sugli otto mesi. Le transazioni da operatore a cliente finale scendono di 0,6 punti fermandosi al 38,7% nel mese. Le auto-immatricolazioni e quelle provenienti dal noleggio restano contenute.
Dal punto di vista geografico i dati mensili rivelano alcune anomalie rispetto agli anni precedenti. La Lombardia si conferma prima regione con il 13% dei passaggi, mentre la Sicilia sale sorprendentemente in seconda posizione al 9,9%. Il Lazio scivola al terzo posto con l'8,8% a causa di una flessione degli scambi fra privati e da operatore a privati o società. Veneto, Puglia e Campania seguono rispettivamente con l'8,5%, 8,2% e 8%.
Un dato significativo riguarda l'anzianità delle vetture oggetto di trasferimento: la quota di auto con oltre 10 anni guadagna 1,1 punti raggiungendo il 52,1%. Le auto da 6 a 10 anni scendono al 16%, quelle da 4 a 6 al 10,2%. In aumento le auto più giovani: il 6% delle trasferite ha meno di un anno di vita.
Nell'analisi delle minivolture, si osserva un incremento della quota di autovetture ritirate dagli operatori che sale al 30,3%, mentre calano i permutanti privati o società al 56,8%. Le auto diesel mantengono anche qui la leadership ma calano al 41,8% (-3,5 punti). Prosegue la crescita delle ibride che toccano quota 14,8% su base mensile e 15,3% negli otto mesi. Le ibride plug-in e le elettriche registrano rispettivamente 2,7% e 1,8%.
Guardando all'età delle vetture oggetto di minivolture, la quota di auto con oltre 10 anni si mantiene stabile al 39%. In aumento le fasce tra 2 e 4 anni (+1,5 punti al 18,5%) e, in misura minore, le auto fino a 1 anno, al 5%. Complessivamente le minivolture di vetture fino a 4 anni rappresentano il 29,4% del totale, 1,5 punti in più rispetto a un anno fa.
Nello scenario europeo, l'Italia rimane al terzultimo posto tra i 31 paesi per quota di BEV (auto elettriche pure), con solo il 7,6%, ben al di sotto della media continentale. Secondo l'analisi, "un 'burrone' separa l'Italia dagli altri mercati: riforma fiscale delle auto aziendali decisiva in ottica di coesione sulla transizione energetica". Nei primi nove mesi del 2026, il totale delle unità scambiate è stato di 10.555.351: +6,3% sul 2025, ma ancora inferiore del 12,9% rispetto all'epoca pre-pandemica del 2019.
Il mercato segna quindi una sostanziale resilienza, ma conferma anche la sua forte dipendenza dall'usato più vecchio e un ritardo preoccupante sulle nuove forme di mobilità elettrica, fattori che impongono urgenti riflessioni sul futuro e sulla politica fiscale in tema di auto aziendali per sostenere una reale transizione energetica.
Auto usate, mercato in lieve calo ad agosto 2026 ma crescono le auto ibride
Il mercato delle auto usate ad agosto 2026 scende dell'1,4%. Crescono le ibride, stabili benzina e diesel. Sicilia seconda per trasferimenti. Gap su BEV.
Ad agosto 2026 il mercato delle auto usate in Italia ha registrato una nuova lieve flessione registrando -1,4% rispetto allo stesso mese del 2025. Sono stati effettuati 293.924 trasferimenti di proprietà, in attesa di dati consolidati, contro i 298.024 del precedente anno. I trasferimenti netti sono calati dell'1,9%, mentre le minivolture hanno segnato una diminuzione dello 0,6%. Nei primi otto mesi dell'anno, il mercato chiude comunque in crescita dell'1,2%, con 3.672.964 passaggi di proprietà totale, superando di poco i livelli del 2019 (+1,4%).
Discussione 0
Ancora nessun commento. Sii il primo a commentare!