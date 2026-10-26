Piaggio Commercial presenta la versatilità elettrica del Porter NPE a Ecomondo 2026

Piaggio Commercial svela a Ecomondo 2026 la massima espressione della mobilità professionale 100% elettrica con il Porter NPE, progettato per rispondere alle esigenze di utility, servizi ambientali, municipalità e logistica urbana.

L'azienda italiana partecipa alla manifestazione di Rimini con uno spazio espositivo di 500 mq, interamente dedicato a soluzioni a zero emissioni e massime prestazioni sviluppate sulla esclusiva piattaforma Porter NPE. Lo stand, intitolato Powering Green Solutions, propone una panoramica completa sulla flessibilità e la capacità di adattamento del nuovo Porter NPE, capace di trasformarsi in veicoli specializzati per diversi settori professionali.

Flessibilità, sostenibilità e performance sono le parole chiave dell'esperienza in fiera: Porter NPE si distingue come unico mezzo pensato per adattarsi concretamente alle sfide operative delle città e dei servizi del futuro. La piattaforma permette infatti numerose configurazioni, offrendo soluzioni adatte a spurgo e igiene ambientale, lavori di manutenzione urbana, pulizia e cura della viabilità, servizi tecnici multiutility, gestione flessibile dei rifiuti, trasporto refrigerato e logistica dell'ultimo miglio.

Il Porter NPE è equipaggiato con una moderna Electric Drive Unit (EDU) 3-in-1, che integra motore elettrico, inverter e trasmissione, offrendo fino a 150 kW di potenza di picco e 330 Nm di coppia. L'autonomia massima raggiunge i 250 km in ciclo WLTC, grazie alla batteria LFP da 42 kWh, pensata per garantire affidabilità anche a pieno carico. Il veicolo è disponibile in due passi, con portata a telaio fino a 1050 kg, massimizzando le possibilità di allestimento per ogni esigenza di lavoro.

Nello spazio di Rimini viene presentata anche la versione Chassis, nella sua forma più essenziale, a testimonianza delle numerose possibilità di trasformazione che caratterizzano il Porter NPE. L'obiettivo di Piaggio Commercial è dimostrare che la transizione all'elettrico può essere accompagnata non solo dalla riduzione delle emissioni, ma anche da una concreta versatilità operativa ed efficienza al servizio della mobilità professionale urbana. La presenza a Ecomondo 2026 ribadisce l'impegno dell'azienda nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per le imprese e le amministrazioni di domani.