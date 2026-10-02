Octopath Traveler e il suo seguito ora disponibili su Nintendo Switch 2

Octopath Traveler e Octopath Traveler II arrivano su Nintendo Switch 2 con grafica HD-2D migliorata e prestazioni ottimizzate. Sconti su GOG dall'8 ottobre.

Octopath Traveler e Octopath Traveler II, i celebri giochi di ruolo di Square Enix, sono ora disponibili su Nintendo Switch 2. I giocatori possono così immergersi nuovamente nelle due acclamate avventure RPG, ora rese ancora più coinvolgenti grazie a una risoluzione migliorata e a frame rate ottimizzati pensati per la più recente console di casa Nintendo.

La serie Octopath Traveler ha conquistato fan in tutto il mondo grazie al suo peculiare stile visivo HD-2D, alle meccaniche strategiche dei combattimenti a turni e alle storie intrecciate di otto viaggiatori, ciascuno con percorso e motivazioni unici. Dal debutto su Nintendo Switch nel 2018, i due giochi hanno venduto oltre 7 milioni di copie a livello globale, confermandosi come veri e propri punti di riferimento per gli amanti degli RPG classici.

In Octopath Traveler, i giocatori vengono chiamati a esplorare il continente di Orsterra, affrontando pericoli e scoprendo paesaggi che vanno da fitte foreste ad estese regioni desertiche e cattedrali innevate. Con otto personaggi distinti, ciascuno con la propria storia da vivere, che spazia dai viaggi alla scoperta di sé alla ricerca di vendetta, ogni viaggiatore inizierà il proprio percorso in una terra diversa, consentendo ai giocatori di guidare il proprio viaggio a seconda di chi sceglieranno. Il titolo si distingue per la grafica HD-2D, che unisce dettagliati personaggi 2D a scenari tridimensionali immersivi.

Octopath Traveler II porta invece i fan nell'inedito mondo di Solistia, ancora una volta al seguito di otto nuovi protagonisti con storie e motivazioni originali. Le battaglie a turni restano centrali nel gameplay, mentre la narrazione si arricchisce grazie all'ambientazione in un'epoca industriale pervasa sia da nuovi pericoli che da promesse inedite. Octopath Traveler II racconta una storia epica ambientata in un nuovo mondo indipendente dal titolo originale. I giocatori incontreranno otto personaggi originali e sperimenteranno nuove funzionalità ed elementi di gioco. Il fascino estetico della serie è stato ulteriormente migliorato, mantenendo la fusione di sprite retrò in un ambiente 3D affascinante.

Una notizia particolarmente attesa dagli appassionati PC: dall'8 ottobre, per la prima volta, entrambi i titoli saranno disponibili anche sul negozio GOG. Entrambi i giochi verranno proposti con uno sconto speciale, valido fino al 18 ottobre: 70% di sconto su Octopath Traveler e 60% di sconto su Octopath Traveler II.

Octopath Traveler e Octopath Traveler II sono ora disponibili non solo su Nintendo Switch 2, ma anche su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Il celebre stile visivo e la profondità delle storie promettono di entusiasmare una nuova generazione di giocatori.