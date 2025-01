“Beauty & Belonging”: il primo film di Sephora

Sephora ha annunciato l’uscita del suo primo film su scala globale diretto dalla celebre regista Anastasia Mikova e presentato al BrandStorytelling 2025 al Sundance. Intitolato “Beauty & Belonging“, questo film offre un’affascinante esplorazione del mondo della bellezza e di come le persone in tutto il mondo definiscono la bellezza.

“Beauty & Belonging” è una conversazione a tu per tu con oltre 75 dipendenti di Sephora e founder di beauty brand iconici. Sephora ha deciso di collaborare e affidare in piena libertà ad Anastasia Mikova la sfida di catturare in maniera intima e autentica l’essenza del DNA di Sephora attraverso la sua macchina da presa. Il film è stato girato in studi e ambienti reali per sei mesi e in otto paesi – Canada, USA, Brasile, Francia, Regno Unito, Polonia, Thailandia e Cina.

Un racconto visivo che esplora esperienze e prospettive individuali sulla bellezza, come il significato di applicare il make-up per la prima volta, l’importanza di una rappresentazione inclusiva del beauty e come liberarsi dallo sguardo degli altri e distinguersi. A raccontare la propria storia attraverso l’obiettivo di Anastasia ci sono anche Chang e Sarah Lee, founder di Glow Recipe, Danessa Myricks founder di Danessa Myricks Beauty, Mario Dedivanovic founder di Makeup by Mario, Mathilde Thomas di Caudalie e Akash e Nikita Mehta di Fable & Mane.

Attraverso questo film, Sephora celebra la propria community e conferma il proprio impegno nel promuovere un universo beauty e una società inclusiva, in cui ognuno si senta libero e incoraggiato nel celebrare la propria idea di bellezza. “Beauty & Belonging” riflette in maniera forte come la società, la cultura e la propria cerchia influenzino la percezione della bellezza, sottolineando l’impegno di Sephora nell’accogliere tutti per ciò che realmente sono e si sentono. Attraverso storie personali e uniche, il film incarna e racconta i valori fondamentali di Sephora di inclusione, diversità ed equità, che sono stati il cuore dell’azienda sin dalla sua nascita.

Con questo progetto, Sephora prosegue la sua collaborazione con Anastasia Mikova. Anastasia e Sephora si sono incontrate per la prima volta quando Sephora ha supportato WOMAN, la mostra immersiva basata su “Woman”, un film che Anastasia ha co-diretto con Yann Arthus-Bertrand. La mission di Sephora ha fortemente risuonato con la visione del mondo di Anastasia Mikova e la sua spinta ad esplorare i problemi sociali mettendo le vite delle persone al centro di narrazioni significative.