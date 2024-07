BIAGIO ANTONACCI: 3 sold out a Taormina e Pompei

Biagio Antonacci sta portando la sua musica in giro per l’Italia con il tour “LIVE 2024 – Funziona solo se stiamo insieme”. La recente tappa a Pompei ha registrato un successo straordinario, con tutti e tre gli spettacoli già sold out, così come le date a Taormina.

Il tour è caratterizzato dalla scelta accurata dei luoghi in cui esibirsi, tutti di grande importanza culturale e storica nel nostro paese. Antonacci desidera portare la sua musica in contesti suggestivi e invitare il pubblico a vivere serate indimenticabili in ambienti altrettanto memorabili. E così dopo le Terme di Caracalla a Roma, il Porto Antico di Genova, il Teatro al Castello di Roccella Jonica (due appuntamenti Sold out) e l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (tutte e tre le date sold out), Antonacci e la sua band faranno tappa al Fossato del Castello di Barletta, al Teatro Antico di Taormina (sold out tutti e tre gli appuntamenti), allo Sferisterio di Macerata e all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera.

La scaletta degli spettacoli include successi della carriera di Antonacci, insieme ai brani del suo ultimo album “L’Inizio”, tra cui i singoli “A cena con gli Dèi” e “Lasciati pensare”. Il tour culminerà con dieci date all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, una novità assoluta per un artista italiano.

Biagio Antonacci ha ribattezzato il tour con il titolo del suo ultimo album per sottolineare l’importanza della vicinanza con il pubblico. Lo spettacolo vede anche l’uso di una scenografia innovativa con Strip led di ultima generazione.