Biancaneve e il Ristorante AB: una Fiaba Rock a Milano

Il ristorante AB – Il lusso della semplicità dello chef Alessandro Borghese a Milano si trasforma in una location da fiaba grazie alla nuova mostra temporanea “Emozioni Scomposte”. Luca Rossato, il fotografo dietro questa esposizione, rende omaggio alla protagonista della fiaba dei fratelli Grimm, Biancaneve, con una versione rock della principessa Disney più discussa del momento.

La mostra include tre suggestive opere ispirate al personaggio di Biancaneve in un’inedita e artistica interpretazione. Le opere esposte sono Biancaneve, White Smoke e Chimera, che promettono di emozionare e stupire i commensali del ristorante AB.

La protagonista del chiacchierato remake live action del 2025 diretto da Marc Webb è pronta a prendersi la scena anche al ristorante di Alessandro Borghese in zona CityLife. Creando un’atmosfera di unicità e raffinatezza, gli scatti di Luca Rossato trasformano le pareti dell’elegante ristorante meneghino in una vera opera d’arte, che cattura l’essenza dei momenti in narrazioni visive intense.

La mostra temporanea è stata organizzata in collaborazione con Tabor Art, società di consulenza e marketing attiva nella ricerca e promozione di talenti artistici. L’artista Luca Rossato, famoso per la sua capacità di trasformare i momenti in opere evocative, garantisce agli ospiti del ristorante AB un’esperienza sensoriale unica, che unisce cibo, arte e musica in un connubio di emozioni intense.