Bim Bum Bam Live: dal 5 aprile a Gardaland per la 50esima stagione

Gardaland Resort si prepara a festeggiare la sua cinquantesima stagione con un mix perfetto tra tradizione e innovazione. A partire da sabato 5 aprile, il celebre parco divertimenti offrirà un’esperienza unica, pensata per coinvolgere tutte le generazioni in un’avventura immersiva indimenticabile.

Una delle grandi novità di questa stagione è “Bim Bum Bam Live”, un emozionante spettacolo intergenerazionale che andrà in scena al Teatro della Fantasia. Protagonista dello show sarà Uan, l’iconico pupazzo che ha segnato l’infanzia di milioni di italiani negli anni ’80 e ’90. Il celebre personaggio tornerà a Gardaland per incontrare il suo amico Prezzemolo, la mascotte del parco, in un evento che farà emozionare gli adulti di ieri e divertire i bambini di oggi.

Bim Bum Bam non è stato solo un programma televisivo, ma un vero fenomeno culturale, e Gardaland lo celebra con uno spettacolo che riporterà in vita le atmosfere della trasmissione, tra musica, risate e tanta nostalgia.

Per chi cerca adrenalina e avventura, Gardaland presenta due nuove attrazioni nell’area Dragon Empire. La prima, Rocket Factory, è una spettacolare esperienza indoor che trasporterà i visitatori in un viaggio immersivo tra le leggende dei fuochi d’artificio, mettendoli alla prova con le tecniche segrete dei maestri pirotecnici.

La seconda novità, Dragon Rush, è un coaster rotante che promette forti emozioni tra curve mozzafiato, luci scintillanti e accelerazioni imprevedibili. Un’attrazione pensata per chi ama il brivido e l’avventura, dove ogni giro è una nuova sfida.

Per chi vuole prolungare la magia, Gardaland offre tre hotel a tema:

Gardaland Hotel , per un’esperienza immersiva nel mondo della fantasia;

, per un’esperienza immersiva nel mondo della fantasia; Gardaland Adventure Hotel , per gli amanti dell’avventura;

, per gli amanti dell’avventura; Gardaland Magic Hotel, dedicato a chi sogna un soggiorno incantato.

Inoltre, con una speciale promozione valida fino al 27 giugno, i bambini fino a 12 anni entrano gratis a Gardaland Park e SEA LIFE Aquarium, soggiornando in uno degli hotel del Resort. Il pacchetto include colazione e biglietti d’ingresso, rendendo il soggiorno un’esperienza imperdibile per tutta la famiglia.

Dal 1975, Gardaland è diventato un punto di riferimento per il divertimento in Italia e nel mondo. Con milioni di visitatori ogni anno, il parco continua a evolversi, offrendo nuove attrazioni e spettacoli che sanno emozionare grandi e piccoli.

Questa stagione speciale segna un nuovo capitolo nella storia del Resort, tra tradizione e innovazione, con un obiettivo chiaro: regalare emozioni indimenticabili a tutte le generazioni.