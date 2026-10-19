Bimota celebra la storia a Jerez: la KB998 Rimini sfoggia una livrea iconica
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Bimota celebra la storia a Jerez: la KB998 Rimini sfoggia una livrea iconica

Bimota omaggia il passato a Jerez durante il mondiale Superbike 2026: la KB998 Rimini di Lowes e Bassani scende in pista con una livrea ispirata alla DB1 del 1985.

di Ettore Rungo
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La Bimota by Kawasaki Racing Team ha regalato uno spettacolo unico durante l'ultima gara del mondiale FIM Superbike 2026 sul circuito di Jerez. Alex Lowes e Axel Bassani sono scesi in pista alla guida delle KB998 Rimini, impreziosite da una livrea speciale che rende omaggio a un'icona della produzione Bimota: la leggendaria DB1 del 1985, modello commercializzato esclusivamente in Australia.

L'iniziativa rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, evidenziando il filo conduttore che lega le moto Bimota storiche ai più moderni prototipi utilizzati nelle competizioni mondiali. Le KB998 Rimini sono state protagoniste di questo tributo cromatico che ha esaltato appassionati, fotografi e addetti ai lavori presenti sul tracciato andaluso.

La presenza di una livrea ispirata al passato ha sottolineato quanto il marchio Bimota continui a mantenere vivo il legame con le sue radici storiche, pur guardando con decisione verso il futuro della tecnologia e della competizione. Una scelta che valorizza l'identità del brand e trasforma una semplice gara in un vero e proprio omaggio al motociclismo e al design italiano.

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