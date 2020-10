Bioline Jatò: la Linea Proceutic per la riparazione della cute

I segni dell’invecchiamento cutaneo e le imperfezioni della pelle a tendenza acneica sono inestetismi del viso ampiamente diffusi, che però difficilmente trovano una soluzione efficace in campo estetico. Per rispondere a questa esigenza Bioline Jatò ha ideato l’innovativa linea dermaceutica Proceutic che, pensata per uomo e per donna, amplifica il panorama dei peeling cosmetici per offrire risultati che vanno “oltre l’estetica”.

Caratterizzano la linea due Sistemi, che prevedono l’unione imprescindibile di trattamenti professionali con programmi domiciliari: The Agebiotic System, per pelli mature con rughe profonde e macchie (dai 40 anni di età) e The Purity System, per pelli impure, seborroiche e a tendenza acneica (dai 15 anni di età).

Entrambi i sistemi favoriscono un profondo rinnovamento cutaneo, grazie a un’intensa azione esfoliante basata sulla tecnica del peeling. I risultati ottimali di quest’ultima, devono però essere bilanciati con un’efficace azione rigenerante e idratante, che ripari la pelle resa fragile dagli interventi dermoestetici, donando sollievo immediato.

Ciò è possibile grazie a SOS Recovery Crema, una crema confortevole e liporestitutiva che crea una barriera sulla superficie della pelle, ne protegge il microbiota e mantiene l’ottimale grado di idratazione. La sua formulazione, ad elevata tollerabilità, è ricca di ingredienti attivi (Dipotassio Glicirrizinato, Estratto di Centella e Prebiotici) ed è in grado di ristrutturare la pelle, ripristinandone salute e bellezza ad ogni applicazione.

Il prodotto, pensato per l’utilizzo in associazione a entrambi i sistemi Proceutic – The Agebiotic System e The Purity System – si applica immediatamente dopo ogni peeling professionale, lasciandolo agire per 5 minuti e poi massaggiandolo gentilmente fino a completo assorbimento. Nei 3 giorni successivi ai trattamenti, inoltre, si utilizza come prodotto domiciliare, applicandolo più volte al giorno, in base alla necessità.