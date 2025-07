BMW Italia e Santoni proseguono il loro viaggio nell’eccellenza

Nella suggestiva cornice della nuova House of BMW, all’interno di Palazzo Borromeo d’Adda, BMW Italia e Santoni hanno celebrato la continuità della loro collaborazione con un esclusivo cocktail event, espressione dei valori condivisi di innovazione, perfezione artigianale e prestazioni ineguagliabili.

La partnership tra le due realtà – eccellenze nei rispettivi ambiti, l’artigianalità calzaturiera del Made in Italy da un lato e l’innovazione continua accompagnata da una qualità senza compromessi dall’altro – si rinnova e rafforza attraverso un dialogo di stile e maestria.

Protagonisti della serata: il mocassino Carlo di Santoni, emblema di sofisticata artigianalità, e un’auto d’eccezione, la nuova BMW M5 Touring, simbolo di avanguardia ingegneristica.

Da tre anni condividiamo con Santoni una partnership fondata sui valori,” – ha commentato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, “mossi da una visione comune: creare prodotti che non solo soddisfino, ma superino le aspettative dei nostri clienti, attraverso un’attenzione maniacale ai dettagli, l’innovazione continua e una qualità senza compromessi. Le creazioni di Santoni, come le nostre auto, sono espressione di un’artigianalità superiore e di uno stile inconfondibile, che si adatta perfettamente alla filosofia di BMW. Per questo stasera abbiamo deciso di omaggiare questo percorso fatto insieme con un gioiello che incarna appieno questi valori: la BMW M5 Touring in una livrea davvero accattivante ed espressiva”.

Icona senza tempo dello stile maschile, il mocassino Carlo incarna l’eccellenza artigianale e l’eleganza disinvolta che da sempre contraddistinguono la Maison marchigiana: sintesi perfetta tra tradizione e modernità, Carlo esprime una visione del lusso autentico, fatto di cura minuziosa dei dettagli, lavorazioni manuali e materiali di altissima qualità. Linee essenziali, proporzioni impeccabili e una calzata naturale rendono questo modello un simbolo di raffinatezza contemporanea, capace di adattarsi con disinvoltura sia alle occasioni formali che a quelle più informali. Il modello è stato presentato anche nella nuova versione Driver in morbidissimo suede Seta disponibile in una edizione speciale Made to Order fruibile esclusivamente in occasione dell’evento: un’ulteriore conferma del valore condiviso da BMW Italia e Santoni per la personalizzazione, l’attenzione ai dettagli e la ricerca del comfort senza mai rinunciare all’eleganza.

“Con BMW Italia condividiamo una visione: quella di creare esperienze in cui eccellenza, performance ed emozione si fondono in modo armonico. Il mocassino Carlo è l’espressione del nostro impegno quotidiano a trasformare la tradizione artigianale in un linguaggio contemporaneo, capace di dialogare con chi, come noi, crede nel valore dell’unicità” – ha concluso il Presidente Giuseppe Santoni.