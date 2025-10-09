Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sport

BMW: la NEUE KLASSE incontra l’ AC Milan

Published

BMW Italia celebra la partnership con AC Milan con una presentazione esclusiva della nuova BMW iX3: un evento che unisce il mondo dell’automotive d’eccellenza con quello del calcio internazionale. In qualità di Premium Partner e Official Automotive Partner del club rossonero, BMW ha scelto di mostrare in anteprima assoluta il suo nuovo Sport Activity Vehicle completamente elettrico all’allenatore Massimiliano Allegri e a tutta la prima squadra del Milan.

Il nuovo SUV elettrico segna l’ingresso del marchio bavarese in una nuova era di mobilità sostenibile, con un linguaggio stilistico evoluto, dinamica di guida avanzata e tecnologie di gestione della potenza di ultima generazione. La BMW iX3 è il primo modello a rappresentare la nuova piattaforma BMW Neue Klasse, sviluppata per coniugare efficienza e prestazioni senza compromessi.

Sotto la carrozzeria, la tecnologia eDrive di sesta generazione introduce un’architettura elettronica e software completamente rinnovata, portando l’esperienza di guida elettrica a un livello superiore. L’autonomia dichiarata di fino a 805 km e la ricarica ultraveloce fino a 400 kW permettono di affrontare viaggi lunghi e spostamenti quotidiani con la massima tranquillità. A bordo, quattro “super cervelli” gestiscono in tempo reale calcoli complessi, ottimizzando la dinamica di guida e offrendo al conducente un feeling di guida unico e coinvolgente.

L’evento di presentazione ha sottolineato la sinergia tra due icone del Made in Europe: la precisione ingegneristica tedesca e la passione calcistica italiana. Per BMW Italia, la partnership con AC Milan rappresenta un’opportunità strategica per avvicinare il pubblico sportivo a un concetto di mobilità premium, sostenibile e tecnologicamente avanzata.

La nuova BMW iX3 debutterà ufficialmente sul mercato il prossimo anno, ma è già configurabile e ordinabile sul sito ufficiale bmw.it, con prezzi a partire da 69.900 euro per la versione di lancio BMW iX3 50 xDrive. Questo modello rappresenta un passo fondamentale verso il futuro elettrico di BMW, unendo prestazioni, autonomia e lusso in un’unica vettura.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba
Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe

Turismo

Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe: 13 nuovi paesi coinvolti

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Motori

Stellantis Brilla al Salone Auto Torino 2025 

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Tecnologia

LG Electronics porta in Italia LG StanbyME 2

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Moto Morini ALLTRHIKE: la nuova adventure per vivere la città e l’off-road con la stessa libertà

Spettacolo

ALVARO SOLER: Esce domani il nuovo album “El Camino”

Sport

BMW: la NEUE KLASSE incontra l’ AC Milan

Motori

Debutto italiano per la showcar CUPRA Tindaya: svelata all’Allianz Cloud di Milano

Società

Matteo Salvini ospite di “Dritto e Rovescio” per discutere di attualità e politica internazionale

Motori

Kawasaki Brute Force 450 MY 2026: potenza e versatilità per ogni terreno

Motori

La nuova Renault 5 Turbo 3E incanta la Corsica: debutto spettacolare al Tour de Corse Historique

Motori

Pirelli Cinturato Winter 3: il nuovo pneumatico invernale ad alte prestazioni

Motori

Suzuki annuncia l’arrivo delle DR-Z4S e DR-Z4SM presso le Concessionarie

Spettacolo

Fabri Fibra annuncia una nuova data a Milano: il tour continua al Fabrique

Motori

Nuova Mazda6e: disponibile a 29.850 euro grazie agli incentivi e alla riduzione del listino

Moda

L’eccellenza dell’artigianato thailandese e dei ricami pregiati: la visione di SIRIVANNAVARI

Motori

Mercato moto e scooter 2025: numeri in rialzo, ma il settore chiede margini sostenibili

Tecnologia

HUAWEI WATCH Ultimate 2: l’eccellenza dello sport all’aperto con tecnologia di ultima generazione

Motori

Yamaha Motor presenta le nuove TRACER 7 e 7 GT con cambio Y-AMT

Tecnologia

Google lancia AI Mode in Italia: la ricerca diventa più intuitiva

Sport

Campionesse a bordo di Jeep: Avenger è il veicolo ufficiale delle Juventus Women

Motori

BYD inaugura una nuova era ibrida con la BYD Super DM-i Technology
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Nel vivace panorama urbano di Roma, la quinta edizione di Rom-E si è trasformata in una celebrazione delle soluzioni di mobilità sostenibile. Al centro...

3 ore ago

Motori

Moto Morini ALLTRHIKE: la nuova adventure per vivere la città e l’off-road con la stessa libertà

Moto Morini ALLTRHIKE è pronta a rivoluzionare il concetto di versatilità su due ruote. La nuova moto della storica casa italiana rappresenta l’equilibrio perfetto...

4 ore ago

Motori

Debutto italiano per la showcar CUPRA Tindaya: svelata all’Allianz Cloud di Milano

Dopo la presentazione mondiale dell’8 settembre durante l’IAA di Monaco e un’esclusiva apparizione in Casa SEAT a Barcellona, CUPRA Tindaya arriva finalmente in Italia...

4 ore ago

Motori

Kawasaki Brute Force 450 MY 2026: potenza e versatilità per ogni terreno

Il segmento degli ATV di media cilindrata si prepara ad accogliere un protagonista assoluto: il nuovo Kawasaki Brute Force 450 MY 2026. Un mezzo...

5 ore ago