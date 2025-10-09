BMW: la NEUE KLASSE incontra l’ AC Milan

BMW Italia celebra la partnership con AC Milan con una presentazione esclusiva della nuova BMW iX3: un evento che unisce il mondo dell’automotive d’eccellenza con quello del calcio internazionale. In qualità di Premium Partner e Official Automotive Partner del club rossonero, BMW ha scelto di mostrare in anteprima assoluta il suo nuovo Sport Activity Vehicle completamente elettrico all’allenatore Massimiliano Allegri e a tutta la prima squadra del Milan.

Il nuovo SUV elettrico segna l’ingresso del marchio bavarese in una nuova era di mobilità sostenibile, con un linguaggio stilistico evoluto, dinamica di guida avanzata e tecnologie di gestione della potenza di ultima generazione. La BMW iX3 è il primo modello a rappresentare la nuova piattaforma BMW Neue Klasse, sviluppata per coniugare efficienza e prestazioni senza compromessi.

Sotto la carrozzeria, la tecnologia eDrive di sesta generazione introduce un’architettura elettronica e software completamente rinnovata, portando l’esperienza di guida elettrica a un livello superiore. L’autonomia dichiarata di fino a 805 km e la ricarica ultraveloce fino a 400 kW permettono di affrontare viaggi lunghi e spostamenti quotidiani con la massima tranquillità. A bordo, quattro “super cervelli” gestiscono in tempo reale calcoli complessi, ottimizzando la dinamica di guida e offrendo al conducente un feeling di guida unico e coinvolgente.

L’evento di presentazione ha sottolineato la sinergia tra due icone del Made in Europe: la precisione ingegneristica tedesca e la passione calcistica italiana. Per BMW Italia, la partnership con AC Milan rappresenta un’opportunità strategica per avvicinare il pubblico sportivo a un concetto di mobilità premium, sostenibile e tecnologicamente avanzata.

La nuova BMW iX3 debutterà ufficialmente sul mercato il prossimo anno, ma è già configurabile e ordinabile sul sito ufficiale bmw.it, con prezzi a partire da 69.900 euro per la versione di lancio BMW iX3 50 xDrive. Questo modello rappresenta un passo fondamentale verso il futuro elettrico di BMW, unendo prestazioni, autonomia e lusso in un’unica vettura.