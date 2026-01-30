BMW M rivoluziona l’esperienza digitale a bordo: arrivano le nuove app esclusive per i clienti M

BMW M porta la digital experience dei propri clienti a un livello superiore, trasformando l’abitacolo in un vero ecosistema interattivo. Con il lancio delle nuove app di bordo dedicate esclusivamente ai modelli BMW M, la guida diventa ancora più coinvolgente, personalizzata e ricca di contenuti premium. Accessibili direttamente dal display centrale, le applicazioni arricchiscono l’esperienza a bordo dei veicoli BMW M, aumentando il valore percepito e il legame tra guidatore e vettura.

Le nuove app “M Cockpit”, “M Drag Meter” e “M Channel” sono disponibili a livello globale all’interno del pacchetto BMW Digital Premium sulla nuova BMW iX3 con pacchetto M Sport e M Sport Pro. In futuro, questa offerta digitale verrà estesa anche ad altri modelli BMW M equipaggiati con il nuovo BMW Operating System X, segnando un ulteriore passo avanti nella strategia di digitalizzazione del brand.

“La passione per una guida sportiva e altamente dinamica è ciò che anima il marchio BMW M”, spiega Sylvia Neubauer, Vice President Brand, Customers and Sales di BMW M GmbH. “Le nuove app di bordo BMW M offrono ai guidatori una conoscenza ancora più approfondita del proprio veicolo e ampliano le possibilità di utilizzo. In questo modo, il piacere di guidare diventa qualcosa di ancora più concreto nella vita di tutti i giorni”.

Con M Cockpit, BMW M mette a disposizione una panoramica completa del veicolo in tempo reale. L’app visualizza numerosi parametri legati a dinamica di guida, telaio, powertrain e geolocalizzazione, con un elevato grado di personalizzazione. Il guidatore può configurare fino a cinque dashboard differenti sul display centrale, scegliendo i dati più utili in base al proprio stile di guida. Il risultato è un’interfaccia su misura che trasforma ogni viaggio in un’esperienza ancora più consapevole e sportiva.

Pensata per chi ama misurare le performance, M Drag Meter porta la gamification nel mondo BMW M. L’app è progettata per l’uso su piste di accelerazione e visualizza in modo chiaro i dati della dinamica longitudinale, mostrando valori di accelerazione e decelerazione insieme al tempo di reazione in partenza da fermo. Il sistema utilizza misurazioni di velocità e distanza supportate dal GPS e permette un’ampia personalizzazione. Sul display centrale possono essere mostrati fino a quattro parametri simultaneamente, trasformando ogni sprint in un’esperienza tecnica e coinvolgente.

L’esperienza digitale BMW M non si ferma alla guida. Con M Channel, debutta il primo canale multimediale BMW M integrato nel veicolo, pensato per i momenti di pausa o durante le sessioni di ricarica. L’app offre contenuti video on-demand di alta qualità, fruibili direttamente dal display centrale con immagini in alta definizione e audio immersivo. Il catalogo propone tutorial, storie dal mondo BMW M, contenuti motorsport e approfondimenti per gli appassionati, oltre a informazioni su iniziative come la BMW Driving Academy. Un vero hub di intrattenimento che rende l’attesa parte dell’esperienza premium.