BMW sviluppa HypersonX: un soundscape unico per la Neue Klasse

Mentre il 2025 segna l’alba di una nuova era per BMW con l’introduzione dei suoi rivoluzionari modelli completamente elettrici della Neue Klasse, la casa automobilistica bavarese sta ridefinendo i confini dell’innovazione con un’esperienza di guida e interazione utente olistica. Un elemento centrale di questa trasformazione è il debutto del BMW Panoramic iDrive, che introduce un soundscape inedito: HypersonX.

Sviluppato meticolosamente dal BMW Group Sound Design Studio, HypersonX è un sistema sonoro sofisticato che comprende ben 43 segnali acustici distinti e suoni di guida speciali dedicati alle modalità “Personal” e “Sport”. La vera innovazione risiede nella capacità di questo spettro sonoro multidimensionale di adattare con precisione i suoni alla dinamica della guida, forgiando un legame emotivo unico e profondo tra il conducente e il veicolo.

Questa nuova frontiera nell’evoluzione dell’esperienza sonora automobilistica è resa possibile dai significativi progressi tecnologici integrati nella Neue Klasse, sia a livello hardware che software. Il rivoluzionario BMW Operating System X, operando sinergicamente con una nuova unità di controllo, apre le porte a un’architettura audio senza precedenti. Questa architettura avanzata non solo eleva l’esperienza acustica complessiva, ma contribuisce in modo significativo alla caratterizzazione distintiva del veicolo, all’esperienza di guida immersiva e all’ampia gamma funzionale offerta dalla Neue Klasse.

Una Nuova Dimensione nei Suoni di Guida: Distintivi e Precisi

Renzo Vitale, Creative Director of Sound Design del BMW Group, sottolinea l’importanza di questa innovazione: “Lo spettro sonoro unico di HypersonX è fondamentale per conferire a ciascun modello della Neue Klasse un carattere acustico distintivo. Grazie al nostro impegno nella precisione, nel calore e nella leggerezza, siamo in grado di creare una connessione emotiva diretta tra il guidatore e il veicolo”.

Sia nella rilassata modalità “Personal” che nella dinamica modalità “Sport”, i suoni di guida di HypersonX si concentrano sull’essenziale, traendo ispirazione da tonalità naturali e strutture concettuali provenienti dal mondo dell’arte e della scienza. Rispetto alle precedenti esperienze sonore BMW, HypersonX presenta un numero inferiore di note di base. Tuttavia, questa riduzione è compensata da un’espansione dello spettro acustico che introduce una nuova dimensione sonora. Questo conferisce al suono maggiore “colore”, profondità e una precisione sorprendente, incarnando in modo ancora più autentico il leggendario piacere di guida tipico di BMW.

Un elemento tecnologico chiave che rende possibile questa trasformazione è l’unità di controllo audio di nuova generazione, specificamente sviluppata per la Neue Klasse. Questa unità è in grado di ampliare significativamente la gamma dinamica del suono, offrendo una ricchezza e una sfumatura sonora senza precedenti.

Inoltre, la modulazione spaziale del suono di guida, una caratteristica distintiva della Neue Klasse, assicura che tutti gli occupanti siano completamente avvolti dal soundscape immersivo generato da HypersonX. Un esempio emblematico è l’esperienza durante l’accelerazione, dove il veicolo sembra attraversare diversi strati tridimensionali di suono, trasmettendo in modo autentico la sensazione di velocità e la dinamica di guida che da sempre contraddistinguono BMW all’interno dell’abitacolo.

L’Umanità al Centro del Design del Suono di Benvenuto

Oltre alla riduzione intelligente degli elementi sonori superflui, l’aspetto umano ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo del soundscape per la Neue Klasse. Le frequenze medie e basse dello spettro sonoro BMW HypersonX sono state accuratamente accentuate per creare un ambiente acustico armonioso e ben bilanciato. Insieme a un’interfaccia utente intuitiva, a effetti di luce calibrati con precisione e a un design degli interni accogliente, questo approccio olistico contribuisce a un superiore senso di benessere per tutti gli occupanti.

Un tocco di autenticità e calore umano è introdotto dal suono di benvenuto: un vero e proprio coro composto dai dipendenti del BMW Group Design Studio. Questi dipendenti hanno prestato le loro voci – nelle rispettive lingue madri – per esprimere i momenti di piacere alla guida. Elementi accuratamente selezionati di queste registrazioni uniche arricchiscono la composizione complessiva del suono di benvenuto, regalando al guidatore un’immediata sensazione di gioia e accoglienza umana.