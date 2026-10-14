Bob Dylan celebra la Rolling Thunder Revue: in arrivo il monumentale box set live del 1976

Bob Dylan continua a stupire i fan di tutto il mondo annunciando l'uscita, il 6 novembre, di uno dei più ambiziosi cofanetti della sua carriera: The Rolling Thunder Revue. The 1976 Live Recordings. Questa nuova pubblicazione, firmata Columbia Records e Legacy, raccoglie tutti gli spettacoli registrati durante la seconda parte dello storico tour Rolling Thunder Revue, immortalando la stagione live più indomita del cantautore di Duluth.



Il box set include ben 39 CD per un totale di 381 tracce, di cui 371 inedite, documentando meticolosamente ogni data del tour del 1976, insieme agli eccezionali compagni di viaggio che hanno condiviso il palco con Dylan. Tutto il materiale è stato restaurato e remixato partendo dai nastri originali d'epoca.



A completare l'evento discografico, lo stesso giorno sarà disponibile un set da 3 LP dedicato al concerto integrale tenutosi il 16 maggio 1976 a Fort Worth. Il primo brano estratto, Going, Going, Gone, registrato proprio in quella serata texana, è disponibile già da oggi in streaming e anticipa la forza e la spontaneità che contraddistingue tutta l'operazione.



Il tour del 1976, iniziato il 18 aprile a Lakeland in Florida e terminato a Salt Lake City il 25 maggio, ha attraversato ventisette tappe, documentate quasi interamente da queste registrazioni mai ascoltate prima dai fan. Una stagione leggendaria nella quale Dylan, grazie a performance sempre più intense, ha ridefinito il concetto di concerto rock, culminando nello storico show di Fort Collins trasmesso poi nello speciale Hard Rain dalla NBC.



"Idiot Wind nell'Hard Rain della NBC è una delle esecuzioni più furiose e brillanti che Dylan abbia mai realizzato davanti a una telecamera," scrive il critico musicale Mikal Gilmore, autore del saggio incluso nelle note di copertina del box. "Ancora una volta, fu tutto estemporaneo. Una sola sera, una sola ora. Non fu mai proiettato in un cinema. Non fu mai ritrasmesso, né pubblicato in videocassetta o DVD. È scomparso. Tutto ciò che resta del film The Rolling Thunder che non fu mai realizzato, ma che invece si svolse sui palchi per quattro settimane e mezzo nella primavera del 1976, è ciò che ora tenete tra le mani. Fate partire la musica, chiudete gli occhi e assaporate la storia."



Nella seconda parte della Rolling Thunder Revue, Dylan ha scelto di circondarsi di musicisti e amici storici. Joan Baez si unisce a lui in diversi duetti memorabili tra cui le emozionanti versioni di Blowin' in the Wind e Railroad Boy. La band vede la presenza di musicisti affiatati: Rob Stoner al basso, Scarlet Rivera al violino e Howie Wyeth alla batteria, insieme ai chitarristi Mick Ronson, Steven Soles, David Mansfield e T Bone Burnett.



T Bone Burnett ha ricordato così quell'esperienza unica: "The Rolling Thunder Revue fu il primo tour nazionale di punk rock. Aprì una porta che portò a un'esplosione furiosa di nuova musica - The Clash, Elvis Costello, The Ramones, The Sex Pistols e tanti altri. Dylan l'aveva fatto di nuovo. È bravo ad attraversare porte che nessun altro riesce nemmeno a vedere, porte che gli altri credono siano muri."



Il cofanetto Deluxe include un booklet con le note esclusive di Gilmore e una selezione di fotografie rare. Il set da 3 LP di Fort Worth conterrà 22 tracce, offrendo una testimonianza completa di quell'indimenticabile serata texana.



Sony Music celebra inoltre il catalogo dell'artista con una serie di ristampe: tra queste "Self Portrait" (1970), "Empire Burlesque" (1985) e "Knocked Out Loaded" (1986). Per chi preferisce l'energia della dimensione live, torna in vinile "Bob Dylan At Budokan", lo storico concerto di Tokyo del 1978, insieme alle raccolte "Dylan" (1973) e "Greatest Hits Vol. 3".



Con "The Rolling Thunder Revue. The 1976 Live Recordings", Bob Dylan regala agli appassionati un viaggio totale nella sua epoca più avventurosa, riportando in vita sul palco la leggenda del rock.