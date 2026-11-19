Dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 Nemi diventa il cuore di Borghi di Natale, la prima edizione di una manifestazione che trasforma il centro storico in un villaggio natalizio a cielo aperto. Per oltre un mese i vicoli del borgo laziale saranno illuminati da migliaia di luci e decorati con più di duecento abeti, mentre casette di legno dal sapore fiabesco e angoli dedicati ai sapori dell'inverno accompagneranno i visitatori.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Nemi insieme al gruppo Valica, mentre Dimensione Suono Soft ne è media partner. Il sindaco Alberto Bertucci sottolinea la portata del progetto con queste parole: "Nemi si prepara a diventare il borgo del Natale 2026." L'obiettivo è coinvolgere l'intero territorio comunale e attirare visitatori da Roma, dai Castelli Romani e da altre località. Il primo cittadino insiste anche sul valore economico dell'iniziativa, che punta a rafforzare la crescita delle presenze invernali: "Vogliamo consolidare questo risultato, destagionalizzare il turismo e offrire nuove opportunità alle attività commerciali, ai ristoratori e a tutto il tessuto economico locale."

Particolare attenzione è riservata alla sostenibilità ambientale. Gli allestimenti utilizzeranno alberi veri e cimali ricavati da potature e interventi di manutenzione del verde già programmati, senza abbattere esemplari sani per scopi decorativi. Il recupero, il riutilizzo e la valorizzazione del materiale vegetale sono affidati alla società Eco System, che si occuperà anche di riciclarlo correttamente al termine dell'evento, dando una seconda vita alle piante. Un modello che riduce gli sprechi e richiama i principi dell'economia circolare.

Il percorso natalizio attraversa ogni angolo del paese, tra addobbi, abeti luminosi e postazioni di street food per assaporare le specialità della stagione fredda. Chi desidera fermarsi più a lungo può pranzare o cenare nelle casette di legno, oppure nei ristoranti storici del paese. Passeggiando si incontrano anche norcinerie, bar e forni storici, custodi della tradizione gastronomica locale, insieme a negozi di prodotti tipici.

Lo storico Palazzo Ruspoli ospita uno spazio dedicato interamente allo shopping natalizio, con una selezione di vini del territorio e di altre produzioni, dolciumi, specialità tipiche e tante idee regalo per le feste.

Il calendario è pensato per grandi e piccoli. Tra gli appuntamenti per tutti figurano spettacoli teatrali in costume d'epoca, concerti jazz, concerti ospitati nelle chiese parrocchiali, rievocazioni di danze e musiche tradizionali, suoni di zampogne e dj set. Per i bambini il programma prevede elfi e animazione, la presenza di Babbo Natale, laboratori a tema e l'incontro con la Befana, con molte altre sorprese in programma.

Il villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 11.30 fino a sera, con orario ridotto il 24 e il 31 dicembre. L'ingresso è libero e il programma completo è consultabile sul sito borghidinatale.it.