Hongqi EHS4 è il nuovo SUV 100% elettrico del marchio premium del gruppo cinese FAW e il suo lancio mondiale avviene proprio in Italia. La presentazione si è svolta a Venezia, mentre la distribuzione nel nostro Paese è affidata in esclusiva a EMC Auto, Eurasia Motor Company, che con questo modello amplia la gamma Hongqi dopo HS3 e HS5.

Si tratta del primo modello del brand sviluppato in Europa e pensato appositamente per il vecchio continente. Il progetto stilistico porta la firma del Global Advanced Design Centre di Monaco di Baviera. In Italia la EHS4 arriva in due allestimenti, denominati T1 e T2, entrambi molto ricchi di dotazioni.

Il listino della T1 è fissato a 35.900 euro, ma il prezzo promozionale scende a 32.900 euro. La T2 parte da 37.900 euro di listino e viene proposta a 34.900 euro in promozione. In entrambi i casi lo sconto corrisponde a 3.000 euro rispetto al listino.

Per chi preferisce il finanziamento, EMC Auto ha predisposto una formula dedicata con rate mensili a partire da 299 euro per la T1 e da 339 euro per la T2. Nel 2027 la gamma si arricchirà anche della variante Range Extended, che affiancherà la versione completamente elettrica sul mercato italiano.

Federico Daffi, Presidente e CEO di EMC Auto, sottolinea il valore strategico dell'operazione: "Il lancio di Hongqi EHS4 rappresenta un'opportunità per consolidare il posizionamento di Hongqi in Italia: portiamo sul mercato italiano un SUV elettrico premium particolarmente competitivo per contenuti, tecnologia e rapporto qualità-prezzo".

Il manager sottolinea inoltre l'impegno sul fronte commerciale: "Abbiamo lavorato per costruire un'offerta commerciale capace di rendere accessibile una vettura con caratteristiche e dotazioni di livello". Poi conclude con una nota di fiducia: "Crediamo che il mercato italiano possa riconoscere il valore di un prodotto come EHS4, soprattutto alla luce della competitività dell'offerta di lancio".

Dal punto di vista stilistico la vettura unisce il rigore del neoclassicismo europeo, con volumi armoniosi, linee essenziali e superfici modellate con cura, a richiami alla tradizione artistica cinese. Il colore di carrozzeria Céladon prende ispirazione dalle ceramiche tradizionali di Longquan, mentre la firma luminosa dei gruppi ottici e la manopola di comando in cristallo all'interno rendono il modello facilmente riconoscibile. Hongqi, fondato nel 1958, vanta quasi settant'anni di storia legata alle auto di rappresentanza governative, un passato che ha contribuito a plasmare la sua identità visiva.

Sul fronte delle prestazioni energetiche, la EHS4 dichiara un'autonomia fino a 470 chilometri nel ciclo WLTP. La ricarica rapida consente di portare la batteria dal 30 all'80 per cento in circa 18 minuti.

Il comportamento su strada è stato messo a punto con attenzione. La trazione è posteriore, la ripartizione dei pesi è 50:50 e il raggio di sterzata misura 5,25 metri. Il telaio è stato calibrato sulle strade europee, con l'obiettivo di garantire agilità, stabilità e comfort sia in città sia in autostrada.

Lo spazio interno è uno dei punti di forza del progetto. Il bagagliaio ha una capacità di 557 litri, che salgono a 1.704 litri con i sedili posteriori abbattuti, e a questi si aggiunge un vano anteriore da 33 litri. Particolarmente originale è la soluzione per i sedili anteriori, reclinabili fino a 180 gradi: rimuovendo i poggiatesta, possono essere allineati a quelli posteriori, creando una superficie piana utilizzabile come letto durante una sosta lungo un viaggio.

A bordo non mancano connettività evoluta, ricarica wireless, comandi vocali per ciascuna zona dell'abitacolo, un sistema di insonorizzazione e un impianto audio firmato Yamaha. Sul versante della sicurezza la vettura dispone di sette airbag, di sistemi di assistenza alla guida e di telecamere a 360 gradi con funzione di telaio trasparente. Sono presenti anche il monitoraggio del conducente e dei passeggeri posteriori, mentre la scocca combina una quota elevata di acciai ad alta resistenza per la protezione in caso di urto.