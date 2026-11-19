Otto esperienze invernali da non perdere in Germania: dalla pista di ghiaccio illuminata di Scharbeutz alle cascate congelate della Baviera, fino alle saune galleggianti dei laghi berlinesi e ai sentieri innevati della Foresta Nera. Nella stagione fredda il Paese propone un ventaglio di attività adatto a famiglie, sportivi e amanti della natura, con paesaggi che cambiano da una regione all'altra.

Il primo indirizzo è il Kurpark di Scharbeutz, affacciato sul Mar Baltico, dove il parco si trasforma in un grande scenario invernale. L'attrazione EISWELT SCHARBEUTZ, presentata da Holiday on Ice, mette a disposizione più di 3.100 metri quadrati di ghiaccio naturale. Il percorso ad anello attraversa il parco tra installazioni luminose e passa su un ponte costruito sopra il laghetto. Quest'anno si aggiunge un tunnel illuminato, che rende ancora più suggestivo ogni giro sui pattini.

Non serve essere pattinatori esperti: chi muove i primi passi trova spazio adeguato, i bambini possono contare su appositi supporti e una delle piste è coperta. Chi preferisce un'alternativa può assistere a partite di curling nell'arena al coperto. Intorno alla pista, un mercatino illuminato e una tenda invernale offrono vin brulé e specialità locali.

Spostandosi a Berlino, la Finnfloat Sauna Floss è una spa galleggiante che porta la sauna finlandese in mezzo al lago anche nei mesi più freddi. La zattera di legno, di 10 metri quadrati e con posto per due-otto persone, si ferma sul Müggelsee, il lago più grande della capitale, regalando una vista sullo specchio d'acqua circondato dalle colline. Oltre ai trattamenti benessere, è possibile prenotare pacchetti su misura, anche con pernottamento a bordo sotto il cielo stellato. Formule simili sono disponibili su diversi laghi del Brandeburgo.

Nei dintorni di Oberstdorf, in Baviera, le cascate di Gaisalpbach si congelano e diventano pareti verticali di ghiaccio, una meta molto amata da chi pratica l'arrampicata. Anche i principianti possono provare l'ice climbing accompagnati da una guida alpina, imparando a riconoscere le caratteristiche del ghiaccio e le tecniche di salita, fino ad affrontare percorsi semplici di grado WI2-WI3.

Nella regione di Berchtesgaden, sempre in Baviera, è possibile mettersi alla guida di un vero gatto delle nevi dopo aver frequentato un corso dedicato. Si impara a usare il joystick e i comandi dei mezzi cingolati che preparano le piste, scoprendo un mestiere svolto di notte, quando gli sciatori sono ormai rientrati e il cielo stellato accompagna il lavoro.

La Foresta Nera, nel Baden-Württemberg, conta oltre cento cime tra i mille e i 1.493 metri. Dalla vetta del monte Belchen, a 1.414 metri, nelle giornate più limpide lo sguardo arriva fino ai Vosgi, alle Alpi e al Giura svizzero. Sul Belchen si praticano ciaspolate, anche guidate, passeggiate sui sentieri innevati, sci alpino e snowboard. Per il fondo sono disponibili circa 40 chilometri di piste nell'area di Hohtann, mentre i più piccoli si divertono con lo slittino lungo l'antica strada del Belchen. Una cabinovia porta in quota, dove il Belchenhaus offre una sosta gastronomica con vista panoramica.

Il Parco Nazionale dell'Harz, in Sassonia-Anhalt, in inverno ricorda la Lapponia, con boschi di abete ricoperti di neve. Tra i numerosi sentieri, il Goetheweg collega Altenau al Centro Visitatori di Torfhaus e raggiunge il monte Brocken, a 1.142 metri, seguendo il tracciato che nel Settecento aveva affascinato anche Goethe. D'inverno il percorso si può affrontare a piedi o con gli sci da fondo, per 18 chilometri andata e ritorno, combinando il cammino con il treno.

Il Mare del Nord offre uno spettacolo diverso rispetto all'estate. Nel Wattenmeer, patrimonio UNESCO, le distese di sabbia si coprono di neve e il ghiaccio scintilla sui banchi di fango. A St. Peter-Ording, sulla penisola di Eiderstedt nello Schleswig-Holstein, si accede direttamente al Parco Nazionale del Wattenmeer. Le escursioni guidate spiegano come granchi e piccoli invertebrati riescano a sopravvivere al gelo, mentre la sera restano centri benessere, eventi in paese e musei dedicati al mare e alla navigazione.

La Selva di Turingia è un vero paradiso per gli sport sulla neve. Il territorio offre 300 chilometri di piste da fondo e oltre 1.500 chilometri di sentieri escursionistici, che portano a laghi ghiacciati dove pattinare o giocare a curling. Chi cerca più adrenalina può provare la snow bike, la motoslitta o lo sleddog. Non mancano snow kite, snow rafting e snow tubing, con scuole e corsi per ogni livello. Al termine della giornata, spa, centri termali e piscine coperte offrono un momento di relax.