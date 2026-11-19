Milano si prepara ad accogliere la trentaseiesima edizione di Noir in Festival, in programma nel capoluogo lombardo tra il 30 novembre e il 5 dicembre. Il calendario letterario appena svelato unisce premi, incontri con gli autori e novità editoriali, con uno sguardo rivolto ai protagonisti del giallo e del noir italiano e internazionale, alla musica che si trasforma in racconto e alle città osservate da chi ne indaga le trasformazioni.

Il momento più atteso sarà la proclamazione del vincitore del Premio Giorgio Scerbanenco 2026, fissata per il 3 dicembre alle 17.30 nella sede di Casa Manzoni, che da alcuni anni ospita il riconoscimento. A contendersi il premio sono cinque finalisti: Alice Bassoli con Il bosco obliquo per Corbaccio, Giuseppe Genna con L'uomo che non doveva tornare, edito da Feltrinelli, François Morlupi con Il cielo degli invisibili (Feltrinelli), Giuliano Pasini con Il silenzio che resta (Piemme) e Paolo Roversi con Il mestiere del buio (Piemme).

Nella stessa giornata sarà consegnato anche il Premio dei Lettori - Città di Lignano Sabbiadoro, andato a Michele Brambilla per La signora Gisa è improvvisamente scomparsa (Baldini+Castoldi). Si tratta del semifinalista più votato sul sito della manifestazione.

Prima della proclamazione, alle 16.30, Cecilia Scerbanenco, Rosa Teruzzi e Piergiorgio Nicolazzini presenteranno Si paga sempre. Cinquanta delitti (La Nave di Teseo), una raccolta di racconti firmati da Giorgio Scerbanenco tra il 1947 e il 1949, mai riuniti prima in un volume. L'incontro sarà guidato da Luca Crovi.

Il Raymond Chandler Award, riconoscimento italiano di riferimento per la carriera nel thriller e nel noir, andrà alla scrittrice francese Dominique Manotti. Storica e sindacalista prima di diventare romanziera, Manotti racconta nei suoi libri i legami tra economia, politica e criminalità. La premiazione è prevista l'1 dicembre alle 15.30 all'Università IULM, alla presenza della rettrice Valentina Garavaglia e di Luciana Castellina.

Alle 18, nella Libreria Rizzoli, la stessa Manotti si confronterà con Carlo Lucarelli sul romanzo Racket (SEM), che intreccia rilevamenti aziendali, intelligence e omicidi.

Il calendario si apre già il 29 novembre alle 18 alla Libreria Rizzoli, con l'anteprima affidata a Barbara Baraldi, che presenta La stanza dei tarocchi (Giunti) dialogando con Luca Crovi. Il 30 novembre, sempre alle 18 e nella stessa libreria, la serata Misteri della Svizzera mette a confronto Andrea Fazioli, autore di Una piccola cosa proibita (Guanda), e Marcel Huwyler, che firma La signora Morgenstern e il baratro (Emons), con Crovi a moderare.

Non mancheranno volti noti al grande pubblico arrivati da altri ambiti, che qui presentano le loro nuove opere. Alan Friedman, il 30 novembre alle 19, parlerà con Franco Vanni di La mano di Orfeo (Baldini+Castoldi), thriller che ruota attorno a potere e trame internazionali. Il 2 dicembre tocca a Giusy Ferreri, che alle 18 dialoga con John Vignola su Le voci interrotte (Solferino), mistero ambientato nel mondo della musica tra Pavia e il parco del Ticino. Alle 19 sarà la volta di Mauro Repetto, cofondatore degli 883, con Election day 2067 (Acheron Books), distopia in cui intelligenza artificiale, multinazionali e controllo del consenso mettono a rischio il futuro delle democrazie.

Agatha Christie ed Ed McBain sono al centro di due appuntamenti dedicati alla loro eredità letteraria. Il 4 dicembre alle 18 alla Rizzoli Galleria, nel centenario della scomparsa della scrittrice, ancora avvolta da dubbi, Silio Bozzi, Valeria Corciolani, Massimo Moscati, Barbara Perna, Piergiorgio Pulixi e Gianni Rizzoni, insieme a Crovi, ripercorreranno il caso e discuteranno i segreti dei romanzi di Christie durante un Mistery Party a lei dedicato. Alle 19 Pulixi, sempre con Crovi, presenterà Il fattore gatto (Marsilio), omaggio al giallo classico e a Dieci piccoli indiani.

Il centenario della nascita di Ed McBain sarà celebrato insieme alla Fondazione Mondadori. Dal 2 dicembre, nel Laboratorio della Fondazione Mondadori, sarà allestita un'esposizione di libri provenienti dalla collezione privata di Oreste del Buono. Sempre il 2 dicembre alle 18, nello stesso spazio, il convegno I mille volti di Ed McBain, curato da Luca Crovi e condotto con Giacomo Papi, esplorerà l'autore dell'87° Distretto e il suo impatto su letteratura, cinema e fumetto. Ne discuteranno Andrea Carlo Cappi, Gian Andrea Cerone, Fabiana Fiengo, Franco Forte e Gianfranco Orsi, mentre Piergiorgio Pulixi, Maurizio de Giovanni e Gabriella Genisi interverranno con contributi video registrati.

Tra gli altri appuntamenti, il 4 dicembre alle 10 alla IULM Mario Serenellini presenta La donna fantasma di Hitchcock (Carlo Pozzoni Editore), dedicato al progetto mai realizzato dal regista, tratto da Mary Rose di J.M. Barrie. Alle 18 al CASVA John Vignola incontra Pietro Finelli per parlare di Esercizi di metamorfosi. Le molte vite musicali di Miles Davis (Rai Libri).

La manifestazione si chiude il 5 dicembre alle 10 alla Rizzoli Galleria con Raccontare Milano in noir, dove Gian Andrea Cerone, Paolo Roversi, Rosa Teruzzi, Franco Vanni, Paola Varalli e Marina Visentin, moderati da Cecilia Lavopa, esploreranno quartieri, personaggi e storie dei loro romanzi ambientati nel capoluogo.

Anche fumetto e illustrazione avranno il loro spazio nella IULM 6, Sala dei 146. Il 2 dicembre alle 11.30 Mauro Boselli e Giancarlo Soldi affronteranno il tema Dal fumetto al film, con moderazione di Crovi. Alle 15.30 si festeggeranno i quarant'anni di Il ritorno del Cavaliere Oscuro, con Andrea Voglino e Claudio Sciarrone, moderati da Filippo Mazzarella. Il 3 dicembre alle 15.30 Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, che ha firmato l'immagine dell'edizione 2026, dialogherà con Francesco Cappellotto, prima della premiazione del contest ShorTS Noir Comics Marathon, realizzato con ShorTS International Film Festival.