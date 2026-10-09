Brunori Sas porta nei teatri italiani TuttoBrunori: musica, monologhi e riflessioni

Brunori Sas sceglie i teatri per la tournée 2026 di TuttoBrunori: 17 canzoni, 10 monologhi, risate e riflessioni tra sold out e grande emozione.

Brunori Sas sceglie il teatro come nuova casa per il suo spettacolo TuttoBrunori, lasciandosi alle spalle la dimensione dei palasport per abbracciare una forma artistica più intima e coinvolgente. Dopo una stagione trionfale e il successo consolidato nei grandi concerti, Dario Brunori preferisce la vicinanza e la profondità del palcoscenico teatrale, dimostrando coerenza con la sua natura di artista curioso e mai banale.

Al Teatro degli Arcimboldi di Milano è andata in scena la prima delle tre date tutte esaurite di TuttoBrunori - Canzoni e Monologhi, un appuntamento che unisce musica e parole in un racconto unico. Non un semplice concerto interrotto da battute, ma un vero spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Brunori, dove la risata non è il traguardo, ma spesso il punto di partenza. Dietro una battuta arriva un pensiero, dietro una provocazione si nasconde una domanda, dietro un paradosso si apre una crepa nelle nostre convinzioni.

Brunori si muove tra canzone, monologo, comicità e riflessione con una naturalezza rara, riavvicinandosi ai grandi del teatro canzone italiano, eppure trovando ogni volta un linguaggio personale e contemporaneo che rinnova la tradizione senza nostalgia. In scena, 17 brani e 10 monologhi si alternano, giocando sull'intreccio tra parola detta e musica; emozioni, ricordi, riflessioni e osservazioni sul presente si inseguono in un flusso di poesia e ironia. Brunori sa dare schiaffi in faccia con ironia e garbo. Colpisce senza alzare la voce, mette in discussione senza impartire lezioni, riesce a far ridere fragorosamente anche quando parla di cose terribilmente serie.

Uno spettacolo che fa divertire, commuovere e pensare, portando lo spettatore a casa con gli occhi lucidi e qualche certezza in meno. Nelle canzoni, scelte da tutto il repertorio, emergono amore, vulnerabilità, nostalgia e possibilità di commozione. Nei monologhi, sarcasmo, paradosso e una vena di amarezza si alternano alle grandi risate, mostrando un'artista capace di affrontare temi profondi con leggerezza e intelligenza.

Dentro il racconto trovano posto la figura del padre, la paternità, la vita di coppia con tutte le sue imperfezioni, la crisi di mezza età e la nuova popolarità. Brunori non risparmia nessuno, neanche se stesso: L'autoironia diventa così molto più di un espediente comico: è il modo con cui Brunori si mette sotto esame prima di rivolgere lo sguardo agli altri. Una forma di onestà intellettuale che gli permette di parlare di fragilità, egoismi, paure e contraddizioni senza assumere mai il tono di chi si sente autorizzato a giudicare.

Il dubbio, per Brunori, non è una debolezza ma una conquista. Così la risata diventa uno strumento per abbassare le difese e riconoscersi nei propri limiti, accettando domande al posto delle risposte già confezionate. Accanto a lui sul palco, la storica band dà vita a una sintonia perfetta, con otto elementi e sonorità inedite come arpa viggianese e theremin che arricchiscono la drammaturgia musicale.

Il viaggio di TuttoBrunori è anche il racconto di un artista che prova a capire chi è diventato, tra ciò che resta e ciò che si trasforma con il tempo, specchiandosi nella metafora dell'albero delle noci: Un albero che non conta gli anni, li conserva. Li custodisce uno dentro l'altro, anello dopo anello, trasformando il tempo trascorso in parte della propria struttura.

Un talento raro, quello di Brunori, nel far ridere e far pensare senza retorica né compiacimento, coinvolgendo lo spettatore in un'esperienza che rimane viva ben oltre il sipario.

La tournée di TuttoBrunori sta registrando ovunque il tutto esaurito, con tappe nelle principali città italiane fino al 25 novembre 2026: da La Spezia e Brescia, passando per Milano (8-9-10 ottobre, tutte sold out), e poi Genova, Torino, Firenze, Bologna, Trieste, Padova, Avellino, Napoli, Roma, Assisi, Ancona, Catania, Palermo, Bari, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza. I biglietti sono disponibili nei circuiti ufficiali.

TuttoBrunori non è solo uno spettacolo: è un invito a riflettere, sorridere e ritrovarsi, rinnovando il teatro canzone con una voce unica e contemporanea.