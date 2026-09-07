BYD lancia il "Decreto BYD": fino a 11.600 euro di vantaggi sulla gamma Super Ibrida DM-i

Il nuovo Decreto BYD promette di rivoluzionare il mercato italiano dell'auto ibrida con un'offerta senza precedenti. La casa automobilistica introduce una promozione destinata a chi desidera passare a un modello della gamma Super Ibrida DM-i, offrendo benefici economici che arrivano fino a 11.600 euro per coloro che scelgono di sostituire la propria vettura a settembre. Il futuro della mobilità non aspetta i decreti. BYD nemmeno.

La gamma Super Ibrida DM-i di BYD si distingue per la tecnologia DM-i, che combina motore elettrico e termico, offrendo prestazioni notevoli. A seconda dei modelli e delle configurazioni, è possibile raggiungere oltre 1.300 km di autonomia complessiva e consumi straordinari fino a 71 km/l. Questi valori pongono l'ibrido BYD come riferimento per l'efficienza energetica e la libertà di movimento, rispondendo concretamente alle crescenti esigenze legate al costo del carburante.

Il Decreto BYD nasce in risposta ad un panorama di incentivi ancora frammentato in Europa e a un mercato italiano caratterizzato da uno dei parchi auto più vecchi del continente. L'iniziativa mira ad offrire una spinta concreta al rinnovo delle vetture, facilitando il passaggio a soluzioni più sostenibili e tecnologicamente avanzate. L'iniziativa guarda anche a un tema strutturale del mercato italiano: il progressivo rinnovo di un parco circolante tra i più anziani d'Europa.

In un momento in cui le politiche di sostegno alla transizione automobilistica evolvono con tempi differenti tra i vari Paesi, BYD sceglie di agire in anticipo, proponendo ai clienti italiani la possibilità di abbracciare il cambiamento senza attendere nuovi provvedimenti governativi. L'offerta rappresenta quindi non solo un vantaggio economico diretto ma anche un invito concreto ad innovare la propria mobilità e contribuire alla modernizzazione del parco circolante nazionale.