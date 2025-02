C3 Aircross: la nuova proposta Citroën nel segmento B-SUV

Citroën ha presentato ufficialmente la nuova C3 Aircross, il B-SUV completamente reinventato che punta a conquistare il mercato europeo. Durante il media drive internazionale, il marchio ha mostrato un modello che incarna la nuova identità di Citroën, caratterizzandosi per un design robusto e deciso, un comfort senza precedenti e tecnologie di ultima generazione.

Nel 2024, il segmento B-SUV rappresenta circa un quarto del mercato automobilistico italiano e il 18% di quello europeo, segno di un crescente interesse per questa tipologia di vetture. La nuova C3 Aircross si distingue per la sua forte presenza su strada, grazie a un cofano orizzontale e un frontale pronunciato, un tetto dritto e un’altezza da terra di oltre 200 mm, che garantisce protezione e accesso facilitato. Gli interni, concepiti come un vero salotto, offrono il massimo del comfort grazie ai nuovi sedili Citroën Advanced Comfort®, all’Head-Up Display e al volante compatto, mentre le sospensioni Citroën Advanced Comfort con doppi ammortizzatori idraulici progressivi assicurano un’esperienza di guida senza paragoni.

La C3 Aircross si distingue anche per la sua versatilità: con una lunghezza di 4,39 metri e un passo di 2,67 metri, la versione a 5 posti vanta il miglior spazio interno del segmento e un bagagliaio da 460 litri. Per la prima volta in questa categoria, Citroën introduce anche una versione a 7 posti, che mantiene dimensioni compatte ma offre una grande flessibilità d’uso.

Citroën ha progettato la nuova C3 Aircross per essere accessibile a un pubblico ampio, offrendo diverse motorizzazioni. La versione Hybrid 136 monta un motore 1.2 PureTech di nuova generazione con 100 kW (136 CV), abbinato a una trasmissione automatica e-DCT a doppia frizione elettrificata. Questa soluzione consente una guida 100% elettrica per il 50% del tempo in ambito urbano, riducendo consumi ed emissioni fino a 124 g CO2/km. Accanto alla versione ibrida, il modello è disponibile anche con un motore benzina PureTech Turbo da 100 CV con cambio manuale a sei marce, conforme agli standard Euro 7.

Per la prima volta, Citroën introduce una versione 100% elettrica della C3 Aircross. Equipaggiata con un motore da 83 kW (113 CV) e una batteria LFP da 44 kWh, offre un’autonomia superiore ai 300 km (in corso di omologazione). La ricarica rapida consente di passare dal 20% all’80% in soli 26 minuti con un caricatore DC da 100 kW. Nel 2025, verrà introdotta una variante con un’autonomia di oltre 400 km.

La gamma della C3 Aircross è articolata in tre livelli di allestimento: YOU, PLUS e MAX. Il primo, YOU, offre già una dotazione completa che include la sospensione Citroën Advanced Comfort®, 6 airbag, climatizzatore manuale, sistema di sicurezza attiva e infotainment con Smartphone Station.

L’allestimento PLUS aggiunge sedili in tessuto/TEP con inserti bronzo, climatizzatore automatico, cerchi da 17 pollici, fari LED, touchscreen centrale da 10,25 pollici con Apple CarPlay® e Android Auto, oltre a una telecamera posteriore e sensori di parcheggio.

Al vertice della gamma, MAX introduce cerchi in lega Aragonite Diamond Cut da 17 pollici, luci posteriori LED 3D, tetto bicolore, ricarica wireless per smartphone, rilevamento dell’angolo cieco e sensori di parcheggio anteriori.

Con una gamma ampia e un design innovativo, la nuova C3 Aircross si posiziona come uno dei modelli più interessanti del segmento, unendo versatilità, comfort e tecnologia all’avanguardia.