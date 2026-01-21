Calenda e Vannacci faccia a faccia a “Realpolitik”: attualità, sicurezza e passioni fatali

Questa sera il nuovo appuntamento di “Realpolitik”, il programma condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro, porterà sul piccolo schermo un confronto ad alta tensione tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci.

Al centro del dibattito ci saranno i temi più urgenti dell’agenda pubblica: dalle discussioni del World Economic Forum di Davos alle questioni di sicurezza in Italia. L’incontro si preannuncia come uno dei momenti più attesi della serata televisiva, con due protagonisti del panorama politico che si confronteranno su priorità, visioni e responsabilità del Paese in una fase complessa per la politica nazionale e internazionale.

Nel corso della puntata, “Realpolitik” dedicherà inoltre ampio spazio all’approfondimento di due tragici fatti di cronaca che hanno recentemente scosso l’opinione pubblica: i delitti passionali avvenuti a La Spezia e ad Anguillara Sabazia. La trasmissione analizzerà il comune denominatore dei due episodi, la gelosia, esplorando tanto gli aspetti psicologici e sociali quanto i risvolti istituzionali legati alla gestione della violenza domestica e dei crimini d’impeto.

Come di consueto, la serata sarà arricchita dal commento di Giampiero Mughini, che offrirà la sua lettura dei principali avvenimenti politici e culturali della settimana, e dai sondaggi curati da Alessandra Ghisleri, prezioso termometro dell’opinione pubblica italiana.

L’appuntamento di domani promette quindi di combinare attualità politica, riflessione sociale e analisi critica, confermando il formato di “Realpolitik” come uno spazio di confronto aperto e diretto su ciò che più conta nel panorama italiano contemporaneo.